Licht hogere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een licht hogere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong 0,2 procent in het groen. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,1 procent lager op 910,63 punten.

De Europese beurzen lijken een licht hogere opening tegemoet te gaan in aanloop naar nieuwe inflatiecijfers uit de VS, die voor vanmiddag op de rol staan.

De Amerikaanse producentenprijzen bleken dinsdag sterker dan verwacht te zijn gestegen, waardoor het voor beleggers moeilijk is in te schatten wat de volgende stap is van de Federal Reserve in de strijd tegen de inflatie. Overigens werden de producentenprijzen over maart wel neerwaarts bijgesteld.

Analisten van Bel Air Investment Advisors sluiten niet uit dat beleggers hun recente optimisme moeten heroverwegen na de inflatiecijfers van vanmiddag. Het zou voor de derde keer op rij zijn als de inflatie vanmiddag daadwerkelijk hoger uitvalt.

"Een hoger dan voorziene inflatie zou voor de nodige volatiliteit kunnen zorgen, gezien de verwachtingen voor de renteverlagingen van de Fed dan mogelijk worden teruggeschroefd", aldus Bel Air.

Gezien de havikachtige bijstellingen in de renteverwachtingen in april, lijken beleggers zich te willen positioneren voor een scenario waarin de desinflatie in de VS zich doorzet, aldus Maybank.

Wall Street eindigde dinsdag nog hoger. De zogeheten meme-stocks GameStop en AMC Entertainment maakten dinsdag een comeback en stonden fors hoger. De bewegingen doen denken aan een historische short-squeeze in 2021, die grote verliezen opleverde voor speculanten die hadden ingezet op een koersdaling.

Voorzitter Jerome Powell van de Fed zei op een bijeenkomst in Amsterdam dat de Amerikaanse economie het de laatste tijd erg goed doet, met sterke consumentenbestedingen en investeringen door bedrijven. Volgens hem waren de producentenprijzen van dinsdag "gemengd" en niet "verhit". Hij benadrukte dat er meer tijd nodig is om het monetaire beleid te laten doorwerken.

De olieprijs is dinsdag gedaald, nadat oliekartel OPEC zijn verwachtingen voor de vraag naar olie dit jaar ongewijzigd liet en inflatiecijfers voor de producentenprijzen hoger uitvielen. De junifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 1,4 procent lager op 78,02 dollar per vat.

Handelaren kijken inmiddels vooruit naar de wekelijkse cijfers over de Amerikaanse olievoorraden later vandaag. Analisten rekenen gemiddeld op een daling van de handelsvoorraad ruwe olie met 1,1 miljoen vaten.

In de Aziatische handel vanochtend, koersten de olieprijzen 0,7 procent hoger.

De Aziatische beurzen leken vanochtend nauwelijks in beweging te zijn gebracht door de winsten op Wall Street dinsdagavond. Mogelijk is er de nodige terughoudendheid in aanloop naar de nieuwe inflatiecijfers uit de VS.

De euro/dollar noteerde op 1,0819. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0820.

Bedrijfsnieuws

ABN AMRO heeft in het eerste kwartaal van 2024 meer winst gemaakt, terwijl analisten op een winstdaling hadden gerekend. In de eerste drie maanden boekte ABN AMRO een operationele winst van 940 miljoen euro en een nettowinst van 674 miljoen euro. De analisten die bijdroegen aan de consensus, rekenen gemiddeld op een daling van de nettowinst van 523 miljoen naar 521 miljoen euro.

ASM International start woensdag met een aandeleninkoopprogramma tot een bedrag van 150 miljoen euro.

TKH heeft HE System Electronic aan Magna International verkocht. Naar verwachting kan de transactie nog voor het einde van deze maand worden afgerond. Dan zal TKH circa 33 miljoen euro in contanten ontvangen.

Euronext heeft in het eerste kwartaal van 2024 geprofiteerd van hogere handelsinkomsten, waardoor de omzet op kwartaalbasis sterker dan verwacht is gestegen en de winstgevendheid duidelijk hoger uitviel dan voorzien.

InPost heeft in het eerste kwartaal van 2024 een sterker dan verwachte volumegroei gerealiseerd, terwijl de winstgevendheid aantrok.

B&S heeft overeenstemming bereikt over de overname van Tastemakers. De overnameprijs bedraagt 7 miljoen euro op een schulden- en kasvrije basis.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg dinsdag 0,5 procent tot 5.246,68 punten, de Nasdaq klom 0,8 procent tot 16.511,18 en de Dow Jones-index steeg 0,3 procent tot 39.558,11 punten.