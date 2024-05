Ledental VEB zakt door de 30.000

De achterban van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) krimpt nog altijd. Dat blijkt uit het onlangs gepubliceerde jaarverslag over 2023. In 2023 zette de vereniging een campagne op om de erosie van het ledental te stoppen.

Daartoe lanceerde directeur Gerben Everts in april 2023 de VEB-Beleggingsgarantie. Wie lid wordt van de vereniging kan maximaal €1.000 in een gespreide portefeuille van Exchange Traded Funds investeren. Mocht er na vijf jaar sprake zijn van verlies, dan betaalt de VEB het verlies volledig terug.

De doelstelling was om hiermee nieuwe, jongere leden binnen te halen, er werd reclame gemaakt voor de actie op de radio. De samengevatte boodschap: word nu lid van de VEB want dan heb je geen koersverlies. De actie bleef wel beperkt tot inleg van maximaal €1.000 en een beperkte selectie ETF’s. Om aanspraak te maken op de garantie diende een lid vijf jaar – zonder te verkopen – de posities aan te houden en lid te blijven.

Niet 'ruim 30.000', maar 29.776 leden

In het jaarverslag staat op pagina 34 een klein paragraafje over de Beleggersgarantie, maar geen informatie over het aantal extra leden dat is geworven, niet over de kosten ervan en niet over de voorziening die is getroffen om het eventuele koersverlies te dekken. In het jaarverslag wordt vooral ingegaan op de ontwikkelingen buiten de vereniging, zoals juridische acties, duurzaamheid en accountants.

Aan de gang van zaken binnen de vereniging worden weinig woorden vuil gemaakt. De enige opmerking over het ledental staat op pagina 26: “de Vereniging van Effectenbezitters is een grote vereniging met ruim 30.000 leden”.

Het concrete aantal volgt pas op pagina 52: eind 2023 had de vereniging 29.776 leden. De mededeling op pagina 26 van het jaarverslag klopt dus niet. Kennelijk heeft ook de accountant die onjuiste informatie gemist.

Koerswinst zorgt voor positief resultaat

In het feestjaar 2023 is het ledental van de VEB, ondanks de groots gepresenteerde VEB-Beleggersgarantie, gedaald met 1.776 leden. Ruim 10% van de leden (3.252) keerde de VEB de rug toe. De aanwas van nieuwe leden (1.476) was onvoldoende om die daling op te vangen.

De kosten van de vereniging bedroegen €4,0 miljoen. Daar staat €2,1 miljoen aan contributie-inkomsten tegenover. Het operationele verlies bedraagt derhalve €1,9 miljoen. Met name dankzij koerswinsten (€2,6 miljoen) op de aandelenportefeuille van ruim €40 miljoen werd een positief netto resultaat geboekt.

Voor 2024 wordt – conservatief - een verlies van €2,6 miljoen begroot, waarbij ‘het dalende ledental wordt gecompenseerd door hogere contributietarieven.’ Ook in het derde jaar van directeur Gerben Everts verwacht de vereniging een krimp van het ledental.