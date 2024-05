Update: Allianz ziet winst toenemen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Allianz heeft zijn verwachtingen voor 2024 gehandhaafd, na een groei in alle segmenten in het eerste kwartaal. Dit maakte de Duitse verzekeraar woensdagochtend bekend. "Onze bewezen staat van dienst op het gebied van winstgevendheid, veerkracht en consistent kapitaalbeheer maakt ons tot een betrouwbare partner bij uitstek, vooral in tijden van verhoogde onzekerheid en veranderingen”, aldus CEO Oliver Bäte. De totale inkomsten stegen van 46,0 miljard euro naar 48,4 miljard euro als gevolg van groei bij de woonverzekeringen, een gunstig verkoopmomentum in de VS en Italië, naast gunstige ontwikkelingen in het levensverzekeringssegment en een groei van de vermogensbeheertak. De bedrijfswinst steeg met 6,8 procent op jaarbasis tot 3,99 miljard euro, gedreven door een sterker resultaat in het schadesegment. Analisten die bijdroegen aan de consensus hadden een bedrijfswinst van 3,89 miljard euro verwacht. De grootste verzekeraar van Europa boekte een nettowinst van 2,63 miljard euro, vergeleken met 2,16 miljard euro in dezelfde periode een jaar eerder. De vermogensbeheerdivisie van de Duitse verzekeraar, waaronder Pimco valt, boekte in het kwartaal een netto-instroom van 34,2 miljard euro. Hierdoor steeg het beheerde vermogen van derden tijdens het kwartaal met 71 miljard euro, dankzij positieve wisselkoerseffecten en markteffecten, tot 1,78 biljoen euro op 31 maart. De consensus had aan het einde van het kwartaal een instroom van 31 miljard euro en 1,76 biljoen euro aan activa van derden verwacht. Ook maakte het bedrijf bekend te zijn gestart met een inkoop van eigen aandelen voor 1 miljard euro, waarvan inmiddels 0,5 miljard euro is ingekocht. Outlook Het bedrijf bevestigde zijn bedrijfswinstdoelstelling van 14,8 miljard euro voor 2024, plus of min 1 miljard euro. Update: om informatie toe te voegen Bron: ABM Financial News

