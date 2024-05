Weer waarschuwing Thyssenkrupp Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Thyssenkrupp heeft woensdag weer een waarschuwing afgegeven, nadat in de eerste helft van het gebroken boekjaar de omzet en het de resultaten terugvielen. Dit maakte het Duitse industriële conglomeraat woensdagochtend bekend. Het vervolg van het boekjaar blijft volgens de onderneming uitdagend met aanhoudende volatiele prijzen. De omzet zal lager uitvallen dan in het voorgaande boekjaar, terwijl Thyssenkrupp eerder nog uitging van een min of meer onveranderde omzet. Thyssenkrupp gaf verder aan dat het nettoverlies dit boekjaar "in de laag driecijferige miljoenen" uitkomt. Eerder werd uitgegaan van ongeveer break-even. Het conglomeraat had in februari ook al een waarschuwing afgegeven. Halfjaarcijfers Over de eerste zes maanden, die eindigden op 31 maart, boekte Thyssenkrupp een aangepaste EBIT van 268 miljoen euro tegen 373 miljoen euro een jaar eerder, op een omzet van 17,2 miljard euro. In de eerste zes maanden een jaar eerder stond daar 19,1 miljard euro aan omzet tegenover. Er resteerde een nettoverlies van 392 miljoen euro en dat was een stevige toename van het verlies van 147 miljoen euro over dezelfde periode een jaar eerder. De orderinstroom kwam uit op 16,5 miljard euro. Dat was 19,4 miljard euro een jaar eerder. Bron: ABM Financial News

