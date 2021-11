Komt er een eindejaarsrally of niet?

Volgens de Halloween Indicator zou de beste beleggingsperiode van het jaar nu voor ons liggen.

Statistisch zouden we rond 1 november aan de vooravond van de beste beleggingsperiode van het jaar staan. Dit fenomeen, het Halloween-effect bestaat echt.

Het effect is de laatste jaren zelfs sterker dan ooit. Zo steeg de AEX tussen 1 november 2020 en 1 mei 2021 met ruim 33% van 534 naar 712 punten. Gedurende die periode liep de Dow op met 35% en de Nasdaq 100 zelfs met meer dan 40%.

Toch zit er nu wat lichte ruis in de plaatjes, want niet alle beurzen wijzen in dezelfde richting.

Onderzoeken

Onderzoeken gebaseerd op 300 jaar koershistorie van Wall Street laten zien dat de beleggingsresultaten in de periode oktober-april gemiddeld 4,5% beter zijn dan in de rest van het jaar.

Uit meer recente statistieken blijkt dat de gemiddelde outperformance de laatste jaren verder is toegenomen. Bovendien blijkt het Halloween-effect op vrijwel alle beurzen in de wereld op te treden, hoewel het resultaat per beurs kan afwijken. Helemaal onderaan mijn blog ziet u meer duiding en statistisch bewijs over de Halloween-indicator.

Vandaag bekijk ik de belangrijkste wereldbeurzen, zoals de MSCI World index, AEX, DAX, S&P500, Nasdaq, Nikkei en Shanghai Composite-index. Ik ben vooral geïnteresseerd of de verschillende indices elkaar bevestigen. Bij elke beurs hieronder beoordeel ik de stijgingskans.

Enige ruis op korte termijn

Vooralsnog zie ik dat niet alle indices in dezelfde richting wijzen. Het aarzelende korte termijn verloop op enkele beurzen zou een eindsprint voor 2021 elders in de weg kunnen staan.

Ook het feit dat niet alle doorbraken overtuigend en duidelijk zijn, wekt enige argwaan. Let wel, het gaat hier om slechts enkele haperende beurzen. Overall en op langere termijn is er geen grote schade.

MSCI World index gluurt net boven weerstand 3.169,64

De MSCI World index, die het koersverloop van de wereldbeurzen weergeeft, verbetert, maar de uitbraak boven de weerstand van 3.169,64 punten (gevormd op 6 september) is nog te klein.

De recente hogere koersbodems geven wel een positieve ondertoon aan.

Het technische beeld klaart verder op indien de weerstand van 3.169,64 punten (gevormd op 6 september) op basis van de slotkoers definitief en overtuigend wordt gebroken.

Steun voor de MSCI World index ligt rond 2.954,19 punten (de bodem van 18 juni).

Conclusie: Nipte uitbraak, stijgingskans 60%





De Duitse beurs lonkt naar weerstand 16.030,33

Het beeld verbetert voor de DAX-index, nu de correctieve beweging opwaarts wordt doorbroken. Dit geeft aan dat vraag wat begint aan te trekken.

Voor meer technische verbeteringen is een doorbraak boven de weerstand van 16.030,33 punten (de top van 13 augustus) noodzakelijk.

Van belang is dat de steun van 14.816,35 punten (de bodem van 13 mei) weet stand te houden.

Conclusie: Nog geen uitbraak, stijgingskans <50%





Nederlandse beurs lijkt hogere koersbodem te vormen

De AEX-index heeft in de recente daling een in potentie hogere bodem gevormd boven het niveau van voorgaande toppen.

Zolang de koers boven deze voormalige toppen weet te blijven, blijft het technische plaatje redelijk positief.

Wij hanteren een eerste berekend koersdoel rond 840 punten. De steun bevindt zich op 755,33 punten (de bodem van 19 augustus).

Conclusie: Geldige uitbraak, stijgingskans 85%

S&P 500 index draait opwaarts

De S&P 500 index komt er technisch bezien beter bij te liggen, nu de top van begin september nipt is gebroken. Aan de bovenkant is er ruimte richting 5.000 punten (berekend koersdoel). De steun ligt op 4.279,37 punten (de bodem van 4 oktober).

Conclusie: Geldige uitbraak, stijgingskans 80%





Nasdaq 100 index breekt nipt boven weerstand 15.701,40

De kleinere Amerikaanse technologiebeurs, verbetert, maar de uitbraak boven de weerstand van 15.701,40 punten (gevormd op 7 september) is nog niet overtuigend genoeg. Omdat de lange termijn technische conditie prima is, maken we ons geen zorgen.

Pas indien de top van 7 september definitief opwaarts wordt gebroken, breekt de zon door. Daarna wordt 17.000 het volgende berekende koersdoel.

Conclusie: Nipte uitbraak, stijgingskans 65%

Japanse beurs heeft het lastig

De Nikkei 225 index beweegt binnen een moeizaam zijwaarts verlopen koerspatroon met steun op 27.385,03 punten (de bodem van 14 mei) en weerstand op 30.714,52 punten (gevormd op 16 februari).

Zolang de Nikkei 225 index binnen dit onduidelijke koerspatroon gevangen zit, is er weinig concreets te concluderen. De uitbraak zal de nieuwe richting gaan bepalen.

Conclusie: Nog geen uitbraak, stijgingskans <50%

Chinese beurs geeft tussentijds dalingen weer

De verkoopdruk in de China Shanghai Composite index neemt toe. Onlangs is de herstelfase afgebroken.

Aan de onderzijde zien we steun rond 3.515,14 punten (de bodem van 12 oktober). Weerstand voor de China Shanghai Composite index ligt op 3.731,69 punten (gevormd op 18 februari).

Conclusie: Nog geen uitbraak, stijgingskans <40%







Duiding Halloween-effect

Er zijn meerdere mogelijke verklaringen voor het Halloween-effect. Ten eerste is er het fenomeen windowdressing, waarin beleggers in de maanden rond de jaarwisseling hun portefeuilles opschonen, de verliezers dumpen en winnaars terugkopen.

Daarnaast blijkt het Halloween-effect een heel praktische reden te hebben. In de tijd dat de Britten nog oppermachtig waren in de wereld van geld en industrie, verhuisde de happy few in de zomermaanden naar hun countryhuizen. Daardoor was het in die periode wat stiller op de beurs, maar nam de handel juist toe als men weer terug in London was.

Tenslotte is er de zogenaamde self-fulfilling prophecy: als iedereen in het Halloween-effect gelooft en ernaar handelt, dan treedt die outperformance ook op.

Outperformance

Het Halloween-effect, Sell in May-strategie, eindejaarsrally, nieuwjaarsrally, hoe je het ook noemt, is een fenomeen van outperformance in de laatste maanden van het jaar, dat echt zou bestaan.

Historisch bezien zouden we nu aan de vooravond van de beste beleggingsperiode van het jaar staan. Althans dat zeggen de statistieken over de Halloween-indicator, die aangeeft dat tussen november en mei het meeste geld in aandelen verdiend kan worden.

De Halloween Indicator is uitgebreid onderzocht.



De onderstaande grafiek geeft de effecten van de Halloween-indicator goed weer.