Matte beurs, maar onderhuids broeit het met ABN Amro en Amerikaanse inflatie

Er ligt een vlakke toch licht hogere opening in het verschiet, nadat de Nasdaq gisteren een nieuw record vestigde, maar Azië dicht bij huis bleef.

Dat de beurs per saldo nauwelijks van zijn plek komt, wil niet zeggen dat er geen grote tussentijdse koersuitslagen kunnen zijn. Mogelijk zorgt ABN Amro voor wat spektakel na beter dan verwachte kwartaalcijfers. En anders zorgt de Amerikaanse inflatie van vanmiddag misschien wel voor wat vuurwerk.

Onverwachte winststijging ABN Amro

ABN Amro zag in het eerste kwartaal de winst toenemen, terwijl analisten juist hadden gerekend op een winstdaling. Dit was vooral te danken aan hogere rentebaten.

InPost groeit door

Dat InPost flink groeit, was al bekend en dat is ook bevestigd in de kwartaalcijfers. De volumegroei steeg harder dan verwacht, vooral buiten thuismarkt Polen. De omzet steeg met 22% en de Ebit met 60%. Voor Q2 verwacht de uitbater van pakketkluisjes een volumegroei van circa 20%, waarbij de internationale markten opnieuw het voortouw nemen.



Gisteren werd bekend dat PPF, dat een flink belang van 28,75% in het bedrijf heeft, niet van plan een overnamebod op InPost uit te brengen.

ASMI start aandeleninkoop

Gisteravond meldde ASMI dat het vandaag gaat beginnen met een aandeleninkoopprogramma tot een bedrag van €150 miljoen. Een verrassing is het niet: dit was in februari al aangekondigd. Houd wel rekening met wat koersdruk vandaag, want het aandeel noteert €2,75 ex-dividend.

Azië blijft dichtbij huis

De meeste beurzen in Azië maakten een pas op de plaats, met uitslagen van twee cijfers achter de komma. Mogelijk kijken beleggers de kat uit de boom met het oog op de Amerikaanse inflatie van vanmiddag. Alleen de index in Shanghai daalde, mogelijk vanwege de verhoging van de Amerikaanse importtarieven op diverse producten, waaronder EV's.

Hier de standen van de belangrijkste indices op een rij, geklokt om 8 uur:

Nikkei 225: -0,01%

TOPIX (Japan): +0,01%

Shanghai Shenzhen CSI 300: -0,5%

Hang Seng (Hongkong): -0,2%

Kospi (Zuid-Korea): +0,1%

Techaandelen lagen er overwegend goed bij, in navolging van de Nasdaq. Alibaba kwam met cijfers.

Alibaba: +1,8%

Baidu: +1,7%

Prosus-deelneming Tencent: +0,9%

TSMC: +1,7%

Samsung: -0,1%

Nasdaq op nieuw record

Wall Street heeft een prima dag achter de rug, waarbij de Nasdaq zelfs een nieuw record neerzette. De S&P 500-index eindigde 0,5% hoger op 5.246,68 punten. De Dow Jones-index steeg met 0,3% en de Nasdaq kreeg er 0,8% bij en sloot op 16.511,18 punten.

Alle inflatiegerelateerde cijfers kunnen op belangstelling rekenen, met het oog op een mogelijke Amerikaanse renteverlaging. Dus ook de PPI, die normaal gesproken wat meer onder de radar blijft. De producentenprijzen bleken harder te zijn gestegen dan verwacht. Maar Fed-president Powell leek er niet van in paniek: de cijfers waren volgens hem gemengd (zie verderop). Vandaag worden de consumentenprijzen bekend gemaakt en daaraan hangt wat meer gewicht

De cijfers van Home Depot werden lauw ontvangen: de koers daalde fractioneel. De doe-het-zelfketen zag de omzet en winst in het eerste kwartaal dalen, al pakte de winst per aandeel wel iet hoger uit dan verwacht.

Fabrikanten van EV's lijken op de beurs garen te spinnen bij het besluit van Washington om de importtarieven op Chinese elektrische voertuigen te verviervoudigen. De koers van Tesla steeg met 3,3% en die van Rivian met 2,7%. De beurswaarde van Rivian is de afgelopen vijf dagen met 17% gestegen. Het is natuurlijk wel de vraag welke tegenzet China zal doen. Een handelsoorlog kent doorgaans alleen verliezers.



Verder zijn meme-stocks weer terug van weggeweest sinds 'Roaring Kitty' weer van zich heeft laten horen. De koers van GameStop schoot gisteren met bijna 60% omhoog en is in de afgelopen dagen verdubbeld. AMC Entertainment zag de koers gisteren met 30% opveren. De bioscoopketen haalde ook zo'n $250 miljoen op met een eerder aangekondigde aandelenemissie. Ook andere aandelen die veel geshort zijn, vonden de weg omhoog, ten koste van de shorters. Het brengt de short squeeze uit 2021 in herinnering, al kent ook dit fenomeen doorgaans hoofdzakelijk verliezers.



Powell nuanceert PPI, maar houdt vast aan restrictief beleid

Gistermiddag waren de ogen van de internationale pers even op Amsterdam gericht. Niemand minder dan Fed-voorzitter Jerome Powell bracht een bezoekje aan de hoofdstad en elk woord van hem wordt op een goudschaaltje gewogen. De Foreign Bankers' Association, de belangenorganisatie van buitenlandse banken in Nederland, had hem gestrikt als spreker. Hij werd vergezeld door DNB-president Klaas Knot.



Er werd weinig ruchtbaarheid aan het bezoek gegeven, maar Pieter Kort (hoofd content IEX) en ondergetekende mochten er bij zijn. Op de inhoud komen we nog uitgebreid terug, maar in het kort wat highlights.

Powell kon meteen reageren op de Amerikaanse producentenprijzen, die hoger waren uitgevallen dan verwacht. Volgens hem waren deze echter niet 'verhit', maar toonden ze een gemengd beeld.

De bankpresident benadrukte nog maar eens dat het zaak is het huidige restrictieve beleid zijn werk te laten doen om de inflatie naar de gewenste 2% te krijgen en dat geduld geboden is. Maar een renteverhoging acht hij nog altijd niet waarschijnlijk.

Ook bevestigde hij dat de Amerikaanse economie er goed voor staat. De arbeidsmarkt is nog altijd sterk, maar vraag en aanbod komen wel wat meer in balans. Opvallend is dat Powell de laatste maanden meer nadruk legt op de positieve invloed van immigratie op de economische groei en de noodzakelijke afkoeling van de arbeidsmarkt.

Knot mikt op renteverlaging ECB in juni

Klaas Knot meldde onomwonden dat de ECB de rente in juni kan verlagen. Hierbij kwam wel de disclaimer dat de cijfers van de komende weken (waaronder de loongroei) het beeld van de centrale bank moeten bevestigen. Anders gaat het feest niet door.

Knot erkende dat de Europese economische groei achterblijft bij die van de VS. Hij schreef dat onder andere toe aan het verschil in overheidssteun tijdens de pandemie. In de eurozone namen overheden de loonkosten voor hun rekening. In de VS was de steun slechts tijdelijk, waardoor de arbeidsmarkt daar sneller normaliseerde. Daarnaast heeft de Russische inval in Oekraïne de energiemarkt op zijn kop gezet. Powell liet ook weten dat de groei van de arbeidsproductiviteit in de EU een stuk lager is dan in de VS. Volgen hem is er meer flexibiliteit in de arbeidsmarkt nodig en meer steun aan innovatieve bedrijven.

Powell omzeilde alle vragen met een politieke lading vakkundig. Hij liet zich niet uit over de handelsbarrières die de regering-Biden aan China wil opleggen. "Handelspolitiek is geen taak van de Fed. We moeten niet overal een mening over hebben." Het begrotingstekort beweegt zich 'op een onhoudbaar pad', zei hij diplomatiek. "Daar moeten we vroeg of laat mee dealen; eerder vroeg dan laat." En volgens hem zijn zowel de Democraten als de Republikeinen zich daar van bewust.

De indicatoren:

De Europese beurzen gaan een iets hogere opening tegemoet.

Weinig beweging in Azië vannacht, met uitzondering van China.

De CBOE VIX-index (graadmeter van volatiliteit) daalt licht naar 13,42. Het is bijna niet voor te stellen dat de 'paniekbarometer' een maand geleden richting de 20 bewoog.

De euro loopt ietsje op naar j1,0828 ten opzichte van de dollar.

Rust op het rentefront. De tienjaarsrente op Amerikaans staatspapier komt niet van zijn plek en noteert 4,44%. De Nederlandse tienjaarsrente bedraagt 2,84%.

De goudprijs noteert vlak op $2.359 per troy ounce.

De olieprijzen staan zo'n 0,6% hoger. Voor een vat WTI betaalt u nu $78,17. Brent kost $82,85 per vat.



Weinig beweging bij de bitcoin en dat zien we niet vaak. De cryptomunt nogeert 0,2% lager op $61.536.

De AEX opent naar verwachting iets hoger.

Nieuws, adviezen, shorts en agenda

B&S doet een overname en TKH een desinvestering:

De AFM meldt deze shorts.

Adviezen

RELX: naar 4.000 pence van 3.640 pence en kopen - UBS

Shell: naar 3.000 pence van 2.980 pence en houden - Morgan Stanley

Adyen: naar €1.900 van €2.000, maar advies blijft kopen - Goldman Sachs

Unilever: naar 5.200 pence van 5.000 pence en kopen - Barclays

Agenda: alle ogen gericht op Amerikaanse inflatie



De kwartaalcijfers van ABN Amro en InPost heeft u al gezien. Na sluiting van Wall Street komt Cisco nog door. Het aandeel ASMI gaat €2,75 ex-dividend.

De macro-economische agenda is vandaag overvol. Aan het einde van de ochtend verschijnt een tweede raming van de economische groei in de eurozone over het eerste kwartaal. Uit de eerste raming bleek dat de economie harder was aangetrokken dan verwacht. Het BBP was op jaarbasis met 0,4% gegroeid, terwijl dat in Q4 nog +0,1% was. Op kwartaalbasis kwam de groei uit op 0,3%, terwijl in het vierde kwartaal nog sprake was van een krimp van 0,1%. Economen hadden op lagere groei gerekend.

Meer in het oog springend is de Amerikaanse inflatie, die om 14.30 uur bekend wordt gemaakt. Het is niet het belangrijkste cijfer waar de Federal Reserve naar kijkt (dat is de PCE-inflatie), maar wel in potentie market moving als het cijfer hoger uitpakt dan verwacht of juist harder op de terugtocht is dan voorzien.

Economen verwachten dat de inflatie iets is gedaald. In maart bedroeg de inflatie nog 3,5% op jaarbasis en dit zal volgens de consensus in april zijn afgekoeld naar 3,4% op jaarbasis. Op maandbasis is de inflatie naar verwachting gedaald van 0,4% naar 0,3%. De kerninflatie is naar verwachting gedaald van 3,8% op jaarbasis naar 3,6%, en van 0,4% op maandbasis naar 0,3%.

De inflatie torent hiermee nog altijd uit boven de 2% op jaarbasis waar de Fed naar streeft. Hier ziet u de ontwikkeling van de reguliere inflatie op jaarbasis:

Hierbij de volledige agenda voor de rest van de dag:

09:00 ASMI €2,75 ex-dividend

00:00 Avantium - Jaarvergadering

00:00 Corbion - Jaarvergadering

09:30 Economische groei - eerste kwartaal vlpg (NL)

09:30 Consumentenuitgaven - maart (NL)

09:30 Internationale handel - maart (NL)

11:00 Economische groei - eerste kwartaal tweede raming (eur)

11:00 Industriële productie - Maart (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - wekelijks (VS)

14:30 Inflatie - april (VS)

14:30 Detailhandelsverkopen - april (VS)

14:30 Empire State index - mei (VS)

16:00 Bedrijfsvoorraden - maart (VS)

16:00 Vertrouwen huizenbouwers - mei (VS)

16:30 Olievoorraden - wekelijks (VS

22:00 Cisco - cijfers derde kwartaal (VS)

U bent weer bijgepraat. Veel succes en vooral plezier vandaag!