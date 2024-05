Ahold Delhaize draagt CEO Europa en Indonesië voor Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize draagt Claude Sarrailh voor als CEO voor Europa en Indonesië. Dit maakte de onderneming woensdagochtend bekend. Sarrailh werkt nu nog bij Metro en zal op 1 september bij Ahold aan de slag gaan, eerst als executive vice president, en per 1 oktober, na goedkeuring van zijn benoeming door de aandeelhouders, als lid van de raad van bestuur en CEO van Europa en Indonesië. Bron: ABM Financial News

