Voorbeurs is er niet veel te doen, maar veel om over na te denken

De AEX indicatie is nipt hoger, op gas (-4,2%) na doet alles rustig aan en er is bijna geen nieuws.

Er wacht ons een drukke week met heel veel Q3-cijfers - onder meer met Royal Dutch Shell, ASMI, Besi, KPN, Heineken, Fugro, Arcadis, Flow Traders, héél Big Tech en Big Oil - een ECB rentebesluit, BBP Q3-cijfers uit onder meer de VS en Duitsland en verder zijn er inflatiecijfers en voorlopende indicatoren.

In mijn vooruitblik van gisteren leest u er alles en meer over. Ik pik er twee van de vele plaatjes uit, om te beginnen de actuele inflatieverwachtingen van de markt: 2,2% voor de euro en 3,1% voor de dollar. Alleen de Duitse en Zwitserse tienjaars doen nog negatief, ofwel veel succes gewenst donderdag, ECB.



Ondanks afnemende economische groei, supply chain issues, chiptekort, dure energie, hoge transportkosten plus logistieke bottlenecks, duurder en schaarser personeel - heb ik zo alle beren op de weg? - verhogen de analisten nog steeds hun omzet- en winstverwachtingen voor aandelen, waaronder de AEX.

Kortom, ondanks al die all time highs wordt de index zo op papier goedkoper. OK, de herweging van het dure (dat is strikt genomen ook maar een mening) ASML dat terug ging ten faveure van vooral het goedkope Royal Dutch Shell deed ook een duit in het zakje, maar dat is alweer een maand geleden.

Hopelijk krijgen de analisten gelijk... U proeft in ieder geval bij mij twijfel en ik ben vast niet de enige. Laat maar horen. Intussen zie ik ook al bij ons op de voorpagina, dat volgens Royce Tostrams de AEX technisch is uitgebroken.



Er is wel nieuws uit China. Evergrande (-1,5%) is weer tussen de schuifdeuren. Ze zou weer aan een handvol projecten werken en betaalde naar verluidt sommigen een coupon: -0,4%. Deurtje verder doet Evergrande New Energies +8% (was +15% toen ik aan dit stuk begon), omdat ze elektrische autofabrikant wordt.

China voert ook een nieuwe onroerengoedbelasting in. Tencent staat -0,9%.

China’s Evergrande said it resumed work on more than 10 projects in Shenzhen, Dongguan and other cities after appearing to avert default a href="https://t.co/T7mhBiVLKC">https://t.co/T7mhBiVLKCpic.twitter.com/2NZgeUUyAF — Reuters Business (@ReutersBiz) October 24, 2021

Vooruit, nog een plaatje dan. Wie had gedacht dat bitcoin een dreun zou krijgen na de introductie van die ETF vorige week, niet dus.



De opening dan, u ziet weinig spektakel.



De rentes doen het met een basispuntje minder.

En dan nog even dit

Op papier worden de aandelenindices goedkoper, ik liet het u net nog zien:

Just to put things into perspective: Strong early 3Q earnings results have bolstered the S&P 500 rally. BUT Misses are being penalised the most in 5yrs, while beats are not being particularly rewarded. (Chart via JPM) pic.twitter.com/xxjPIXHR7l — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 24, 2021

China nummer één, is de boodschap:

Chinese President Xi Jinping takes a veiled swipe at U.S. leadership in a speech marking Beijing’s 50th anniversary as a member of the United Nations a href="https://t.co/DODtmoM7rX">https://t.co/DODtmoM7rX — Bloomberg Markets (@markets) October 25, 2021

Goed nieuws voor ArcelorMittal?

Steelmaker POSCO reports highest-ever quarterly profit in Q3 https://t.co/BCSFsoyYNc pic.twitter.com/0XFsf4Bza7 — Reuters Business (@ReutersBiz) October 25, 2021

Full disclosure 2021:

Elon Musk, who has repeatedly touted Dogecoin on social media, responded to a query from a Twitter user asking how much Shiba Inu he holds with, “None.” In a follow-up, he said he has bought Bitcoin, Ether and Dogecoin, and “that’s it” https://t.co/aO7rrXvcZO — Bloomberg Markets (@markets) October 25, 2021

En goed nieuws voor ING en ABN Amro?

HSBC announces surprise 74% rise in profits and $2 billion buyback https://t.co/lBIIvw2puW pic.twitter.com/tI406XCEcB — Reuters Business (@ReutersBiz) October 25, 2021

Dit is dan weer minder:

Italy, UniCredit talks on Monte Paschi purchase collapse https://t.co/W50tFLtq0l pic.twitter.com/n5GPnR9RLv — Reuters Business (@ReutersBiz) October 24, 2021

Chips I:

China is pushing to develop its own chips — but the country can't do without foreign tech https://t.co/yCrCOQIPCR — CNBC (@CNBC) October 25, 2021

Chips II:

It’s not an overstatement to say that semiconductors power the modern world. And now, there aren’t enough of them getting made. Here’s how the global semiconductor chip shortage got so bad, and what’s being done to fix it. https://t.co/0rEqzF2zxz pic.twitter.com/dQDLwWuLOC — CNBC (@CNBC) October 24, 2021

Praktischer:

Has Apple's product design improved since Jony Ive left? The newest iPhones and MacBook Pros say everything https://t.co/tsZQ4YzkiR — Bloomberg Markets (@markets) October 25, 2021

Veel plezier en succes vandaag.