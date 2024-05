BBVA doet vijandig bod op Sabadell Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Banco Bilbao Vizcaya Argentaria heeft donderdag een vijandig bod gelanceerd op Banco Sabadell, ondanks dat het bestuur van de Spaanse bank hetzelfde voorstel eerder nog afwees. BBVA richt zich nu direct tot de aandeelhouders van Sabadell om een deal alsnog voor elkaar te krijgen. De Spaanse bank wil alle aandelen van zijn kleinere sectorgenoot overnemen en biedt één nieuwe aandeel BBVA voor elke 4,83 aandelen Sabadell. Dit komt volledig overeen met een eerder voorstel dat BBVA deed en waardeert Sabadell op 2,12 euro per aandeel, ofwel 11,5 miljard euro in totaal. Op woensdag sloot het aandeel Sabadell op 1,80 euro. Eerder deze week sloeg het bestuur van Sabadell het voorstel van BBVA af, erop wijzend dat het bod de bank en de groeivooruitzichten niet voldoende op waarde schat. BBVA reageerde hierop door te stellen dat er geen ruimte was voor een hoger bod. "We presenteren het buitengewoon aantrekkelijke bod nu direct aan aandeelhouder", aldus bestuursvoorzitter Carlos Torres van BBVA donderdag. 50,1 procent van het aandelenkapitaal moet worden aangemeld onder het voorstel, om het bod te laten slagen. In 2020 hebben beide banken ook al met elkaar aan tafel gezeten over een fusie. Toen konden beide partijen het ook al niet eens worden over de prijs. Bron: ABM Financial News

