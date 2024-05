Nexi handhaaft outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nexi heeft de outlook voor heel dit jaar gehandhaafd, nadat de omzet en de winst in het eerste kwartaal de verwachtingen overtroffen. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Italiaanse betaalbedrijf. In het afgelopen kwartaal werd een operationele omzet geboekt van 781,6 miljoen euro tegen 737,6 miljoen euro een jaar eerder. Dit is een stijging van 6,0 procent. De belangrijkste divisie, gericht op betaaloplossingen voor marktplaatsen en -platforms, liet een omzetgroei van 6,8 procent zien tot 437,7 miljoen euro. De omzet uit e-commerce steeg met dubbele cijfers, aangejaagd door een groei van het klantenbestand en de volumes, vooral in Italië, Zwitserland, Duitsland en Oostenrijk. Het EBITDA-resultaat steeg met 8,6 procent tot 361,7 miljoen euro, geholpen door onder meer kostensynergiën. De totale kosten stegen met 3,8 procent tot 419,9 miljoen euro. Analisten die bijdroegen aan de consensus mikten op een omzet van 776 miljoen euro met een EBITDA van 355 miljoen euro en 422 miljoen euro aan kosten. Outlook De outlook voor 2024 werd donderdag door Nexi gehandhaafd. De omzet moet dit jaar met circa 5 procent stijgen en de EBITDA met 5 tot 10 procent, bij een margestijging van 100 basispunten. Ook werd er vandaag een inkoopprogramma van eigen aandelen aangekondigd ter waarde van 500 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.