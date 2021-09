De Turbo's Short pakken zeer goed uit

Er zit weer een turbulent weekje op in de Slimste Belegger-competitie. Ik heb flinke plussen gezien, maar ook enorme dalers. Geen pieken zonder dalen, luidt het gezegde, toch? Maar ja, die simpele uitdrukking neemt natuurlijk niet weg dat ik ook deze week weer enkele grote missers ben begaan.

Laat ik de grootste pijnpunten als eerst benoemen. Afgelopen week bleek dat ik een Turbo Long op de DAX (met een iets te gretige hefboom van 25) op een nog al slecht moment aan mijn portefeuille heb toegevoegd. In mijn vorige blog bleek dit met een verlies van 9,9% al geen aankoop te zijn om over naar huis te schrijven, maar na een klassieke beginnersfout viel ik van de regen in de drup. Stukken aanhouden met het idee dat de verliezen wel weer teruglopen werkt niet, zo bleek. Bij -30% deed ik de DAX pas de deur uit. Toen was het kwaad al geschied.

Schade beperkt gehouden

Een van de redenen dat ik zo afwachtend was om de Turbo Long op de DAX van de hand te doen, was dat mijn verlies op Moderna wel hard aan het teruglopen was. Dat zegt natuurlijk niets. Naar aanleiding van een technische analyse kocht ik een Turbo Long op de farmaceut, maar dit pakte slecht uit. Nadat ook deze turbo de -30% aantikte, liep het verlies snel terug. Bij -6% leek het herstel te vertragen en kreeg de turbo een nieuw baasje. Hier hield ik de schade beperkt.

Winst gepakt

Kregen al mijn portefeuilleverlaters dan een tasje met bloedrode cijfers mee? Zeker niet. Mijn Turbo Short op goud verkocht ik deze vrijdagochtend met een mooie winst van ruim 22%. Ook mijn Turbo Short op Prosus heeft met een fraai rendement van 7% de portefeuille verlaten. Deze turbo had ik gekocht naar aanleiding van de problematiek rond Chinese aandelen, waar Prosus via Tencent ook last van ondervindt. Ten opzichte van vorige week bleef het rendement echter rond de 7% steken. De drang om turbo’s op andere aandelen te kopen nam toe en dus heb ik de turbo op Prosus gedag gezegd.

Turbo Short op Fastned

Een van de turbo’s die ik heb toegevoegd aan m’n lijstje is een turbo op Fastned. Een Turbo Short – uiteraard – met een hefboom van 3,6. Deze turbo heb ik op fundamentele gronden gekocht. Er zit een hoop fantasie in de laadpaalbusiness, want Fastned koerst nu op haast onhoudbare hoogte. Met de huidige koers wordt Fastned gewaardeerd op zo’n €900 miljoen. De omzet in de eerste zes maanden van dit jaar? €4,4 miljoen. Beetje uit verhouding, niet waar? Vooralsnog een mooie aankoop, want de teller staat al op +7%.

Mijn portefeuille rond 11:00 op vrijdag 24 september.

Zoals ik in mijn eerdere blog al aangaf, kun je in de Slimste Belegger-competitie ook fictief geld winnen met het goed beantwoorden van quizvragen. Dit telt ook mee voor je totale rendement. Maar omdat dat wellicht een vertekend beeld geeft, trek ik die winsten van mijn rendement af. Daarmee komt mijn huidige rendement op moment van schrijven uit op -1%.

Goede moed houden

Gelukkig is er maandag 27 september weer een webinar van een van de Slimste Belegger-coaches. Dit maal zal Guy Boscart zijn kennis delen. Hij laat u zien hoe een kortetermijnstrategie met turbo’s eruit kan zien. Volg het gratis webinar door u hier aan te melden. Doet u nog niet mee met de competitie? Geen probleem, instromen kan namelijk altijd. Elke week wordt een nieuwe weekwinnaar gekroond. Dus volgende week nieuwe ronde, nieuwe kansen. Meedoen kan via de groene knop hieronder. Bent u Apple of Android-gebruiker? Download dan ook de Slimste Belegger-app. Dat maakt het nóg makkelijk om mee te spelen.