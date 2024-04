Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag hoger, ook al is er genoeg reden steeds meer te twijfelen aan een kans op een renteverlaging door de Fed, na de tegenvallende kerninflatie gisteren en nieuwe cijfers vanmiddag.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een plus van 0,6 procent op 503,30 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,7 procent naar 18.048,05 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,2 procent met een stand van 8.035,47 punten. De Britse FTSE steeg 0,4 procent naar 8.110,06 punten.

Swissquote Bank hield vrijdag een flinke slag om de arm en sloot een hogere kerninflatie in de VS in maart niet uit, waarmee de Fed verder verwijderd raakt van de inflatiedoelstellingen. "Maar de tegenvallende kerninflatie over het eerste kwartaal heeft het effect al gehad, dus een tegenvallend maartcijfer is waarschijnlijk al ingeprijsd", aldus Swissquote vrijdag in een kort marktcommentaar.

De cijfers van Microsoft en Alphabet donderdagavond nabeurs vormden vrijdag de belangrijkste drijfveer voor de plussen in de techsector.

Olie werd vrijdag duurder. Een juni-future West Texas Intermediate noteerde 0,3 procent in het groen op 83,84 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 89,22 dollar werd betaald, een stijging van 0,2 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0735. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0735 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0732 op de borden.

Bedrijfsnieuws

De Britse mijnbouwer Anglo American heeft het overnamebod van 38,8 miljard dollar van sectorgenoot BHP afgewezen, aldus CEO Stuart Chambers van Anglo American vrijdag. Het bod is Anglo American te laag en niet aantrekkelijk voor de aandeelhouders. Het aandeel Anglo American noteerde vrijdag 0,3 procent lager. BHP verloor 3,4 procent.

Compagnie de Saint-Gobain publiceerde kwartaalcijfers die overeenkwamen met de verwachtingen, ook al liep omzet terug door een volumedaling. De koers noteerde 5,6 procent hoger.

Remy Cointreau zag de omzet in het eerste kwartaal licht dalen, maar bleef wel boven de ramingen van analisten. In China gaat het de goede kant, uit, terwijl de operaties in de VS onder druk blijven staan. De drankenmaker noteerde vrijdag 0,2 procent hoger.

Cofinimmo is het jaar goed gestart en besloot daarom de outlook voor heel 2024 te herhalen van een brutodividend van 6,20 euro per aandeel. Het aandeel noteerde 0,9 procent hoger.

Airbus publiceerde donderdag resultaten die onder de verwachtingen uitkwamen, maar volgens de onderneming is de outlook nog altijd haalbaar: dit jaar meer vliegtuigen afleveren dan een jaar eerder. Airbus zei dat de vraag blijft oplopen. Het aandeel noteerde 2,4 procent lager.

IMCD daalde in Amsterdam na cijfers met 7,7 procent. KBC Securities sprak van teleurstellende resultaten.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,7 procent in het rood.

De S&P 500 daalde donderdag 0,5 procent op 5.048,42 punten, de Dow Jones index verloor 1,0 procent op 38.085,80 punten en de Nasdaq sloot 0,6 procent lager op 15.611,76 punten.