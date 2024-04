Winstdaling Chevron valt mee

(ABM FN-Dow Jones) Chevron heeft het afgelopen kwartaal een lagere winst geboekt dan een jaar geleden, maar presteerde wel beter dan verwacht. Dit bleek vrijdag uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse energiereus.

"We hebben opnieuw een kwartaal met sterke operationele en financiële prestaties neergezet", zei CEO Mike Wirth.

Afgelopen kwartaal keerde Chevron ruim 6 miljard dollar uit aan aandeelhouders. Dat is het achtste kwartaal op rij dat er meer dan 5 miljard dollar werd uitgekeerd.

De olieproductie steeg in het afgelopen jaar met 12 procent, mede door de overname van PDC en sterke operationele prestaties in de Permian Base in de VS. Toch daalde de omzet.

Chevron boekte in het eerste kwartaal van 2024 een nettowinst van 5,5 miljard dollar. Dat was 6,6 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder.

De aangepaste winst daalde van 6,7 miljard naar 5,4 miljard dollar, ofwel van 3,55 naar 2,93 dollar per aandeel.

Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een aangepaste winst van 2,87 dollar per aandeel.

De winsten in het eerste kwartaal van dit jaar daalden voornamelijk als gevolg van lagere marges op de verkoop van geraffineerde producten en lagere aardgasopbrengsten, gedeeltelijk gecompenseerd door hogere upstream-opbrengsten en verkoopvolumes in de VS, aldus Chevron

Het aandeel Chevron noteerde vrijdag in de elektronische handel na de cijfers nagenoeg onveranderd.

