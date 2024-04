Tech geeft AEX meewind

(ABM FN-Dow Jones)De Amsterdamse beurs koerste vrijdag flink hoger, vooral geholpen door de techaandelen.

Rond de klok van half twaalf won de AEX 0,9 procent op 878,23 punten.

Hoewel de dag gisteren voorzichtig begon, kregen de financiële markten om half drie een koude douche te verwerken, nadat de groei van de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal veel lager uitviel dan verwacht.

Wat in het rapport echter vooral opviel was dat de consumentenprijzen weer verder opliepen. Dalende groei en oplopende inflatie is nou niet iets waar de Federal Reserve op zit te wachten en dat maakt beleggers nerveus.

Vandaag zal er daarom om half drie er opnieuw veel aandacht zijn voor de inflatiecijfers in de VS. Dan staan de PCE-cijfers geagendeerd en als die het beeld van gisteren bevestigen, zal het voor de Fed toch lastig worden om de rente snel te verlagen.

"De verwachting van een snelle renteverlaging door de Amerikaanse centrale bank is toch als sneeuw voor de zon verdwenen", zag investment manager Simon Wiersma van ING. "Hoewel we de huidige uitdagingen, politiek en inflatie, niet willen bagatelliseren, is het onze overtuiging dat de kansen voor beleggers momenteel groter zijn dan de risico's."

"Gisteren regende het kwartaalresultaten van toonaangevende beursgenoteerde bedrijven. De koersuitslagen zijn momenteel spectaculair, omhoog èn omlaag", merkte Wiersma op.

Alphabet, moederbedrijf van Google, won in de elektronische handel nabeurs meer dan 11 procent, nadat het aankondigde voor het eerst dividend uit te keren. Daarnaast gaat het bedrijf voor 70 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen.

Nabeurs overtrof ook Microsoft de verwachtingen. De omzet steeg in het derde kwartaal van 52,9 miljard naar 61,9 miljard dollar, oftewel een groei van 17 procent, en de operationele winst liep met 23 procent op tot 27,6 miljard dollar. Het aandeel won nabeurs 4,5 procent.

Dit zorgde ervoor dat nabeurs de futures flink opliepen, wat overwaaide naar Azië en vervolgens Europa en de techzware AEX in het groen zette.

De olieprijzen liepen licht op. De prijs voor een vat Brent olie steeg met 0,1 procent naar 89,07 dollar, nadat de Amerikaanse minister van Financiën zei dat de Amerikaanse economie zich waarschijnlijk in een sterkere positie bevindt dan blijkt uit de zwakke gegevens over het eerste kwartaal.

De euro/dollar steeg licht naar 1,0741. Wat verder ook opviel was dat in reactie op de inflatiecijfers en het rentebesluit van de Bank of Japan, de yen verder verzwakte ten opzichte van de dollar, naar een nieuw laagtepunt deze eeuw. De dollar/yen stond op 156,20.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging ASMI aan kop met een stijging van meer dan 6 procent, gevolgd door Adyen met een winst van 3,3 procent, na de dubbelcijferige koersdaling van donderdag. ASML kon 2,3 procent bijschrijven en Prosus 2,5 procent.

Besi daarentegen verloor ruim 4 procent, nadat verschillende banken hun koersdoel voor de Duivense halfgeleiderspecialist verlaagden, na de tegenvallende kwartaalcijfers van gisteren.

IMCD was de grootste verliezer in de AEX en daalde bijna 7 procent. De update vanochtend viel niet mee. CEO Valerie Diele Braun zei in de toelichting dat de onderneming in een volatiel kwartaal geconfronteerd werd met uitdagende omstandigheden, hetgeen resulteerde in een lager bedrijfsresultaat, afgezet tegen een zeer sterk kwartaal een jaar eerder. De topvrouw hield vertrouwen dat IMCD kan blijven groeien. KBC Securities sprak van teleurstellende resultaten.

In de AMX won Alfen 3,9 procent, gevolgd door Corbion met een winst van 3,8 procent, ondanks dat de cijfers niet meevielen. ING, dat een verkoopadvies op Corbion, zei niet verrast te zijn door de tegenwind.

Het grootste verlies was voor Signfy. Het aandeel daalde circa 7 procent, na tegenvallende cijfers. Degroof Petercam sprak van een zwakke jaarstart voor de verlichtingsspecialist.

In de AScX gingen Ebusco en NX Filtration aan kop met winsten van 5,0 en 3,7 procent. Wereldhave daalde 7,5 procent, vanwege een ex-dividend notering.

Beursnieuweling CVC noteerde 23 procent in het groen.