Beursblik: geen grote verrassingen bij Basic-Fit

(ABM FN-Dow Jones) De kwartaalupdate van Basic-Fit was in lijn met de verwachtingen. Dit zei analist Marc Zwartsenburg van ING vrijdag in een rapport volgend op de publicatie.

De fitnessketen boekte in de eerste drie maanden van 2024 een 16 procent hogere omzet van 284 miljoen euro, wat min of meer in lijn was met de 286 miljoen euro waar ING op rekende.

Het ledental steeg met 251.000 naar 4,05 miljoen leden, wat iets meer was dan de aanwas met 274.000 leden waar ING op rekende.

De groei van het aantal sportscholen met 104 tot 1.506 clubs was precies conform de verwachtingen van de bank.

Basic-Fit raamt de onderliggende EBITDA in 2024 op 305 tot 330 miljoen euro, Dat was 261 miljoen euro in 2023. De consensus ligt op 318 miljoen euro, terwijl ING op 311 miljoen euro rekent.

Dat de fitnessketen de outlook voor vrije kasstroom neerwaarts bijstelde van 2,90 tot 3,25 euro naar 2,60 tot 2,95 euro, kwam voor Zwartsenburg niet als een verrassing aangezien de consensus al aanzienlijk is gedaald sinds de publicatie van de jaarcijfers. De neerwaartse bijstelling is volgens ING het gevolg van een lagere ingroei van het ledenaantal sinds de beleggersdag.

ING handhaaft het koopadvies met een koersdoel van 37,50 euro. Het aandeel Basic-Fit noteerde vrijdag 0,7 procent hoger op 21,16 euro.