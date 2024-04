Beursblik: ING verlaagt koersdoel AMG Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor AMG verlaagd van 32,00 naar 30,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek vrijdag uit een analistenrapport van de bank. ING ziet voor AMG op de middellange termijn nog altijd een aantrekkelijk groeipotentieel op basis van capaciteitsuitbreiding in de lithiumactiviteiten in Brazilië en Duitsland. De bank verwacht voor het eerste kwartaal, waarvan de update op dinsdag 7 mei volgt, een terugkerende EBITDA van 28 miljoen dollar. Dat zou een daling van 76 procent op jaarbasis zijn en 60 procent op kwartaalbasis. Boosdoeners zijn volgens ING lagere grondstofprijzen, inclusief voor lithium en vanadium, en verder hogere kosten en lagere volumes door verstoringen in het transport. ING verwacht op 7 mei een herhaling van de outlook. AMG voorziet een aangepaste EBITDA in 2024 van ongeveer 130 miljoen dollar. Het aandeel AMG noteerde vrijdag op een groen Damrak 0,7 procent lager op 23,06 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.