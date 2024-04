Valuta: euro houdt verrassend goed stand

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag opmerkelijk standvastig rond 1,0740 dollar, ook al lijkt de Federal Reserve na nieuwe inflatiedata steeds minder handvatten te hebben om überhaupt nog een renteverlaging te overwegen.

De bij de economische groei over het eerste kwartaal behorende PCE-indicator, die donderdag werd gepubliceerd, toonde voor het eerste kwartaal een inflatie van 3,4 procent en een kerninflatie van 3,7 procent, bleek uit de cijfers van de Amerikaanse overheid. Dat was in het vierde kwartaal nog respectievelijk 1,8 en 2,0 procent. De verwachting voor de kerninflatie lag op 3,4 procent.

"En toch zien we de dollar zijn zwakte behouden", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury vrijdag tegen ABM Financial News. "Het lijkt er op dat de markt in onzekerheid verkeert over hoe het beleid van de Fed nu moet worden ingeprijsd. Met afnemende kansen voor een renteverlaging, niet alleen in juni, maar ook voor de keren erna, zou de dollar moeten aansterken, maar per saldo zie je dat niet terug in de euro/dollar", aldus van der Meer.

De lange rente in de VS liep op naar 4,76 procent, het hoogste punt sinds november vorig jaar. De kans dat de VS dit jaar de rente niet meer verhoogt, wordt nu ingeschat op 19 procent, zei Van der Meer.

Volgens marktanalist Philip Marey betekent de PCE over het eerste kwartaal dat de PCE-kerninflatie voor maart, die vrijdagmiddag wordt gepubliceerd, ook hoger uitvalt dan verwacht.

Voor de PCE-inflatie voor de maart wordt gerekend op een inflatie van 2,6 procent, van 2,5 procent in februari. De kerninflatie zou licht zijn afgekoeld, van 2,8 tot 2,7 procent.

Van der Meer wees vrijdag op de zeer scherpe daling van de dollar ten opzichte van de yen kort na 10.00 uur waarmee de dollar daalde van 156,80 naar 155,60 yen. "De beweging zoals deze zich in de grafiek aftekent, kan duiden op een interventie van de Bank of Japan", aldus de handelaar van Ebury vrijdag. De dollar was in aanloop naar 10.00 na het het rentebesluit van de BoJ opgelopen van een niveau onder 155,60 naar iets boven de 156,80 yen. De BoJ heeft recent bij herhaling aangegeven via ingrepen de koers van de yen te willen ondersteunen.

De Bank of Japan liet de rente vanochtend ongemoeid, waarmee deze op 0,00 tot 0,10 procent bleef staan, na bij de vorige beleidsvergadering wel te zijn verhoogd.

De euro noteerde vrijdag 0,1 procent hoger op 1,0742 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8576 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,1 procent en noteerde op 1,2523 dollar. De dollar kostte vrijdag 156,53 yen.