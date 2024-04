Beursblik: UBS snijdt in koersdoel Besi Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft vrijdag het koersdoel voor BE Semiconductor Industries stevig verlaagd van 163,90 naar 138,20 euro met een onveranderd Neutraal advies. Dit bleek uit een rapport van analist Madeleine Jenkins. 2024 wordt volgens Jenkins een volatiel jaar voor Besi, reden genoeg om het neutrale advies op het aandeel te handhaven. Na de cijfers van Besi over het eerste kwartaal verlaagde UBS de winsttaxaties voor 2024 met 5 procent. Dat is een gevolg van de outlook voor het tweede kwartaal, aldus Jenkins. Voor 2025 en 2026 gingen de winstramingen van UBS met 12 en 17 procent omlaag. De adoptie van hybrid bonding kan langer gaan duren, waarschuwde de bank. Wel voorziet Jenkins dat de marge zal verbeteren door de nieuwe technologie. Het aandeel Besi daalde vrijdag 4,6 procent naar 129,80 euro. Bron: ABM Financial News

