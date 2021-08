Weinig beweging voorbeurs, wel veel nieuws en keuzes, keuzes, keuzes

De AEX indicatie is vlak na een nipt lager Wall Street, een nu hoger Azië (zelfs China) en oplopende crypto en commodities.

De mooiste beursgrafieken gaan van linksonder naar rechtsboven, hebben we allemaal geleerd. Dit zijn de jaargrafieken van AEX en de S&P 500. Mooier, strakker, beter en sneller dan dit heb ik het nog nooit gezien. Maar om nou te zeggen dat we met z'n allen staan te juichen over de markt: niet echt, hé?

Zo lang de bull market impopulair is, blijft die aanhouden: misschien is dat wel het geheim. Hoe dan ook, zulke lijntjes in de indices gaan we niet vaak weer zien, of het moet zijn dat we hier ook maar aan moeten wennen.



Want het is 2021 en we moeten aan meer wennen. Intussen in de intussen dagelijkse rubriek intussen in China. Tencent doet +0,4%

China issued a set of draft regulations aimed at tackling unfair competition and the handling of critical data in its technology sector. More here: https://t.co/T5C2xjuoFx pic.twitter.com/0JA2ewVNmP — Reuters Business (@ReutersBiz) August 18, 2021

Kansen te over daar, of is het risico op zeg maar de overheid te groot? Onder meer George Soros en Marshall Wace vinden van wel, volgens Bloomberg. De SEC vindt Chinese aandelen ook geen optie meer. Wel of geen crypto en wel of geen China: we hebben zo allemaal nieuwe keuzes te maken deze jaren.

For American investors, Chinese stocks are becoming the asset not to own https://t.co/7NXKORsIyP — Bloomberg Markets (@markets) August 18, 2021

Dat geldt ook voor bedrijven zelf, die -wordt dit echt een trend? - zelf assets kopen, omdat ze daar meningen over hebben. Crypto is een voorbeeld, maar Palantir grijpt nu ook old school naar goud. Heeft ze soms in de data van haar klanten zitten kijken dat ze over een zwarte zwaan begint, zou u nog denken.

Palantir maakt overigens verlies en nee, ik zit zelf in bedrijven voor hun business en cash flow en hun hobby's en vooral hun meningen over de markt betalen ze zelf maar. Wat vindt u?

En de volgende, #Palantir



"The company spent $50.7 million this month on #gold, part of an unusual investment strategy that also includes startups, blank-check companies and possibly #bitcoin"https://t.co/xKoPuxbnxa — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 17, 2021

De opening dan en zoals bijna iedere dag dit jaar is er op dit uur weinig beweging. Niets springt er uit. Nou ja, een bull market is natuurlijk van nature ook saai.



De rentes staan ook nog niet echt te vlammen (nu ik het bedenk, is dat ook alweer een jaar of veertig geleden), maar ik kan slecht wennen aan de grote hoeveelheid basispunten die er in dagelijks in de Amerikaanse Treasuries omgaan:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren. Het verkochte ICT Group heeft nog cijfers en Heijmans haalt een opdracht van €32 miljoen binnen, dat is echt alles:

07:44 ICT Group ziet omzet en resultaat oplopen

07:28 Heijmans vervangt verkeerssystemen Rijkswaterstaat

07:04 Stevige krimp Japanse machine-orders

06:59 Europese beurzen openen hoger

06:57 Bijna 209 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

06:48 Beursagenda: macro-economisch

06:48 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:47 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

17 aug Beursupdate: AEX op Wall Street

17 aug Wall Street eindigt lager

17 aug Olieprijs daalt

17 aug Wall Street doet stap terug

17 aug Europese beurzen sluiten verdeeld

17 aug AEX voorzichtig hoger

Analistenadvies:

TKH: naar €59 van €52 (buy) - Berenberg

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met Nvdia:

07:00 ICT Group - Halfjaarcijfers

13:00 Target - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Nvidia - Cijfers tweede kwartaal (VS)

08:00 Inflatie - Juli (VK)

08:00 Producentenprijzen - Juli (VK)

11:00 Inflatie - Juli def. (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Woningbouw en bouwvergunningen - Juli (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

20:00 Federal Reserve - Notulen (VS)

De terugblik, altijd maar weer die zorgen die we zouden hebben als koersen dalen:

WATCH: Wall Street slumped Tuesday, snapping the Dow’s and S&P 500’s five-day streak of record closing highs. Disappointing earnings from Home Depot and a bigger-than-expected drop in retail sales raised concerns about the economic recovery https://t.co/LimjhOUgHA pic.twitter.com/jEin6A9k8C — Reuters Business (@ReutersBiz) August 18, 2021

China is een communistisch land:

China calls for curbs on 'excessive' income and for the wealthy to give back more to society https://t.co/sww6hrwNfN — CNBC (@CNBC) August 18, 2021

Goh:

Banken, verzekeraars en energie bedrijven zijn te goedkoop zeggen internationale beleggers. Tech en onr goed te duur.

(BofA) pic.twitter.com/4Q42WhBytd — Corné van Zeijl (@beursanalist) August 17, 2021

Wat is dit? Als Bloomberg het zegt... Vrijdag is de optie-expiratie:

Coincidence or the coming expiration of options? The S&P 500 has a habit of tumbling this time of month https://t.co/T29Ixb5maB — Bloomberg (@business) August 17, 2021

Voor de liefhebbers:

Tikr shows a more comprehensive look of Berkshire's Portfolio (including foreign holdings) pic.twitter.com/Jh4nqnYzX5 — Dividend Growth Investor (@DividendGrowth) August 17, 2021

Wie vindt dé batterij uit?

Here's how lithium metal batteries could help bring electric planes and cars to the masses. Watch the full video: https://t.co/Jeva5aKbsG pic.twitter.com/QTZuEXYwV8 — CNBC (@CNBC) August 18, 2021

Of reukzin:

One of the hardest problems in tech is replicating our sense of smell. A new generation of startups is homing in on a solution https://t.co/NaqLZsm5fu via @BW — Bloomberg Markets (@markets) August 18, 2021

Ja maar, de markten doen 99% van de tijd raar!

For most investors: 99% of good investing is doing nothing, the other 1% is how you behave when the world is going crazy. — Morgan Housel (@morganhousel) August 17, 2021

Veel plezier en succes vandaag.