CNBC: Musk wil dat X en xAI voorrang krijgen boven Tesla bij levering AI-chips Nvidia

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Elon Musk heeft Nvidia opdracht gegeven om duizenden AI-chips die bestemd waren voor Tesla naar X en xAI te sturen. Dit meldde CNBC dinsdag op basis van interne mails van Nvidia die de zakenzender inzag. Door Nvidia de opdracht te geven om X en xAI voor te laten gaan op Tesla, vertraagt Musk de ontvangst van meer dan 500 miljoen dollar aan processors door de automaker met maanden. Dit zal vermoedelijk ook voor een vertraging zorgen bij het opzetten van de supercomputers die Tesla nodig zegt te hebben voor de ontwikkeling van autonome voertuigen en mensachtige robots. Musk heeft eerder gezegd dat hij Tesla kan laten uitgroeien tot een belangrijke speler op het gebied van kunstmatige intelligentie en dat het bedrijf veel uitgeeft aan de AI-processors van Nvidia. Maar de mails die CNBC heeft gezien, suggereren dat Musk een overdreven beeld heeft gepresenteerd van de inkopen bij Nvidia. De uitgelekte mails benadrukken ook een escalerend conflict tussen Musk en enkele Tesla-aandeelhouders die zich afvragen of de topman zijn verplichtingen aan Tesla wel nakomt terwijl hij ook een verzameling andere bedrijven runt die vragen om zijn aandacht, middelen en grote hoeveelheden kapitaal. Tesla houdt zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering op 13 juni, waarbij de beloningsovereenkomst van Musk, met een omvang van 56 miljard dollar, hoog op de agenda staat. Musk heeft al gezegd, dat als aandeelhouders tegen het beloningspakket stemmen, hij kunstmatige intelligentie en robotica buiten Tesla zou kunnen ontwikkelen, bijvoorbeeld via zijn startup xAI. Een woordvoerder van Nvidia wilde dinsdag geen reactie geven tegenover CNBC. Musk en vertegenwoordigers van X en Tesla reageerden niet op verzoeken om commentaar. Bron: ABM Financial News

