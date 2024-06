Beursblik: renteverlaging ECB lijkt uitgemaakte zaak

(ABM FN-Dow Jones) Een renteverlaging door de Europese Centrale Bank komende donderdag lijkt een uitgemaakte zaak, volgens marktvolgers, en dus is het vooral de vraag wat er na juni gebeurt.

De ECB zal de rente deze week hoogstwaarschijnlijk met 25 basispunten verlagen. De basisrente staat momenteel op 4,50 procent, de marginale beleningsfaciliteit op 4,75 procent en de depositofaciliteit op 4,00 procent.

"Bestuursleden hebben zichzelf dit jaar effectief in het nauw gedreven. Het zou daarom een verlies aan integriteit betekenen als de ECB haar beleidsrente niet zou verlagen", zei Peter Garnry van Saxo Bank in een vooruitblik.

"We menen echter al een tijdje dat de ECB op weg is naar een beleidsfout", aldus de expert van Saxo, die erop wees dat "de ECB nog steeds te veel vertrouwen heeft in haar econometrische modellen over de inflatie. Die onderschatten de toekomstige impact op de inflatie van begrotingsexpansie in verband met militaire uitgaven en demografische ontwikkelingen, die de arbeidsmarkt krap zullen houden."

Marktanalist Bas van Geffen van Rabobank vindt daarnaast het verschil tussen een rente van 3,75 en 4,00 procent "verwaarloosbaar."

"Het is onwaarschijnlijk dat de ECB de rente verlaagt als het niet verwacht dat nog minimaal een of twee keer te zullen doen", aldus Van Geffen.

Maar, zo erkende de marktanalist van Rabobank, de laatste inflatiecijfers benadrukken dat een volgende renteverlaging nog wel even op zich kan laten wachten en dat er duidelijk een risico is dat de versoepelingscyclus wordt afgebroken.

Actuele cijfers over de maand mei lieten afgelopen vrijdag zien dat de inflatie in de eurozone is toegenomen tot 2,6 procent, waar 2,5 procent was voorzien. In april stond de inflatie op 2,4 procent. Ook de kerninflatie, die voor de ECB belangrijk is, nam toe, van 2,7 naar 2,9 procent.

"Als de ECB ervoor kiest de rente in deze cyclus te verlagen, zou dit de inflatiedruk op de middellange termijn kunnen vergroten, waardoor het inflatieprobleem blijft voortduren", aldus Garnry van Saxo Bank.

De oplopende inflatie was vooral te wijten aan een hogere diensteninflatie. Volgens econoom Bert Colijn van ING was dat effect zichtbaar in verschillende grotere landen, "waarbij Duitsland, Spanje en Frankrijk allemaal een aanzienlijke stijging lieten zien."

"De inflatie in mei dient als waarschuwing dat [deze] week misschien niet het begin is van een traditionele verlagingscyclus", aldus de econoom van ING.

De vraag is of de verwachte renteverlaging komende donderdag een "one and done" is, maar volgens collega Carsten Brzeski van ING komt een langere cyclus van substantiële renteverlagingen er alleen "als de inflatie snel terugkeert naar 2 procent."

Brzeski verwacht daarom een havikistische renteverlaging en een ECB die, althans tijdens de persconferentie, zal proberen geen forward guidance te geven.

Analisten van SEB verwachten dat de ECB zal wachten tot zeker september met een volgende renteverlaging, gezien de aanhoudende inflatierisico's. Dat zal volgens SEB ook de boodschap zijn bij het rentebesluit komende donderdag.

Economen van UBS voorzien na donderdag een "lange en geleidelijke reeks renteverlagingen van 25 basispunten per kwartaal dit jaar en volgend jaar", wat zou betekenen dat de rentes dit jaar met 75 basispunten worden verlaagd en met 100 basispunten in 2025. Daarmee zou de depositorente eind dit jaar uitkomen op 3,25 procent en eind volgend jaar op 2,25 procent.

Volgens de analisten van SEB is de ECB "heel tevreden" met de huidige marktverwachting voor renteverlagingen en de centrale bank zal daarom niet proberen de marktprijzen te beïnvloeden door haar communicatie tijdens de persconferentie van voorzitter Christine Lagarde.

ING rekent verder niet op grote wijzigingen in de groei- en inflatieramingen. In maart rekende de ECB op een inflatie van 2,3 procent in 2024, van 2,0 procent in 2025 en van 1,9 procent in 2026.

De ECB komt donderdag om 14.15 uur met zijn rentebesluit, een half uur later gevolgd door een toelichting van voorzitter Lagarde.

"De weg naar monetaire versoepeling is ingeslagen, maar de snelheid hangt af van de binnenkomende economische data", aldus Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

"Voor aandelenbeleggers is dit een dubbelzijdig zwaard. Enerzijds zal de monetaire steun de komende tijd slechts gering zijn, anderzijds is een licht aantrekkend economisch momentum en enige inflatie goed voor de bedrijfswinsten", aldus de econoom.

De euro/dollar handelde dinsdag op 1,0866. Volgens marktstrategen van CMC Markets kan de euro onder druk komen te staan wanneer de verwachtingen voor een snelle tweede verlaging toenemen.