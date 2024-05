Europese beurzen openen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet, in afwachting van de Amerikaanse inflatiecijfers.

IG voorziet een openingswinst van 53 punten voor de Duitse DAX, een plus van 17 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 38 punten voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten in Europa sloten dinsdag vlak tot licht hoger. "Beleggers willen geen grote risico's nemen in aanloop naar belangrijke economische cijfers", zei Naeem Aslam van Zaye Capital Markets, doelend op de Amerikaanse inflatiecijfers woensdagmiddag. Dinsdag was er al een voorproefje in de vorm van producentenprijzen uit de VS.

Deze waren in april 0,5 procent hoger dan een maand eerder, na een lichte daling in de voorgaande maand. Economen rekenden op een minder sterke stijging van 0,3 procent. De kernprijzen stegen 0,4 procent in april en met 3,1 procent op jaarbasis, wat een maand eerder nog 2,8 procent was.

Voor de consumentenprijzen rekent de markt op een inflatie van 3,4 procent, of een stijging van 0,4 procent op maandbasis.

Volgens Aslam zijn beleggers in een optimistische stemming, gelovend in een Goldilocks scenario, waar "slecht nieuws wordt gezien als goed voor de aandelenmarkten en goed nieuws ook als goed nieuws."

Fed-voorzitter Powell liet dinsdagmiddag weten in een bijeenkomst met Klaas Knot in Amsterdam dat de Fed geduldig is en het monetaire beleid zijn werk zal moeten laten doen alvorens de rente omlaag kan.

Uit Europa waren er Duitse inflatiecijfers, die de eerdere data bevestigden: een onveranderde inflatie van 2,2 procent in april.

De Duitse ZEW index voor het economisch sentiment steeg voor mei sterker dan verwacht, van 42,9 naar 47,1. De markt voorzag 45,9.

De werkloosheid in het Verenigd Koninkrijk liep iets op tot 4,3 procent. Een afkoelende Britse arbeidsmarkt versterkt volgens ING de kans op een renteverlaging door de Bank of England op korte termijn.

Bedrijfsnieuws

Sartorius won 4,5 procent in Frankfurt en Commerzbank steeg 3,2 procent. Ook autobouwers zaten in de lift, met plussen van 2,6 procent voor Volkswagen en 1,4 procent voor Mercedes.

Brenntag leverde na cijfers juist 8 procent in na een neerwaartse bijstelling van de outlook, terwijl Rheinmetall eerder verliezen goedmaakte en vlak sloot, na cijfers die wezen op aanhoudende omzetgroei bij de defensieproducent.

Van de financials stond herverzekeraar Hannover in Frankfurt onder druk, terwijl Deutsche Bank hoger sloot.

In de Franse CAC 40 won Societe Generale 3,8 procent en deden autofabrikanten goede zaken, net als producenten van luxe-artikelen Kering, Pernod Ricard, Hermès en LVMH. Publicis en Sanofi leverden 1,1 procent in.

Uber gaat de Taiwanese activiteiten van Delivery Hero overnemen voor 950 miljoen dollar. Aandelen Delivery Hero daarop maar liefst 26 procent. Ook sectorgenoot Just Eat Takeaway won 6,8 procent in Amsterdam.

Anglo American gaat zich opsplitsen, meldde het bedrijf, dat maandag een verhoogd overnamebod van BHP Billiton afwees. De mijnbouwer stopt met steenkool. Er is veel belangstelling voor dit onderdeel. Ook een belang in Anglo American Platinum zal worden verkocht en Anglo houdt "alle opties" open voor zijn diamantbedrijf De Beers, terwijl ook de opties voor de nikkelactiviteiten tegen het licht worden gehouden. Het aandeel daalde 3,2 procent in Londen. Rivaal BHP steeg 2,0 procent en Glencore, dat ook interesse zou hebben in Anglo, sloot 3,6 procent hoger.

Prosus won 3,5 procent Amsterdam. Het Chinese Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft, kwam met kwartaalcijfers. In het eerste kwartaal werd een enorme winststijging geboekt.

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag in het groen.

De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag hoger gesloten, nadat stijgende producentenprijzen wezen op aanhoudende inflatie en na geruststellende uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell.

De zogeheten meme-stocks GameStop en AMC Entertainment maakten dinsdag een comeback en stonden fors hoger. De bewegingen doen denken aan een historische short-squeeze in 2021, die grote verliezen opleverde voor speculanten die hadden ingezet op een koersdaling.

Er was meer handel op Wall Street dan maandag.

Powell zei op een bijeenkomst in Amsterdam dat de Amerikaanse economie het de laatste tijd erg goed doet, met sterke consumentenbestedingen en investeringen door bedrijven. Volgens hem waren de producentenprijzen van dinsdag "gemengd" en niet "verhit". Hij benadrukte dat er meer tijd nodig is om het monetaire beleid te laten doorwerken. Het tijdperk van lage inflatie blijft doorwerken in lagere kosten van hypotheken en bedrijfsleningen.

Woensdag volgt een consumentenprijsindex.

Washington heeft dinsdag de importheffing op elektrische auto's uit China verhoogd van 25 naar 100 procent. Ook op andere Chinese producten werden strengere heffingen gezet. Al enkele dagen hield de markt rekening met een aanscherping, in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Biden neemt het dan op tegen ex-president Donald Trump, die als president ook al forse importtarieven oplegde aan China.

"Een oog-om-oog-escalatie zal de wereldeconomie geen goed doen", zei Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild maandag.

Bedrijfsnieuws

Het aandeel Home Depot daalde licht, na kwartaalcijfers. De omzet en de winst van de doe-het-zelf-keten stonden onder druk, maar de winst per aandeel viel mee en de outlook bleef overeind.

De digitale nieuwszender BuzzFeed rapporteerde maandagavond een kwartaalverlies en een omzetdaling van 18 procent. De aandelen daalden ruim 6 procent.

De comeback van meme-aandelen sinds maandag duurde dinsdag voort. GameStop sloot bijna 63 procent hoger en AMC Entertainment 33 procent. Ook andere aandelen die veel geshort zijn, hebben de weg omhoog gevonden, met grote koersverliezen voor de shorters als resultaat.

SunPower, een van de meest 'geshorte' aandelen op Wall Street, zag de koers maandag al met 20 procent stijgen. Dinsdag kwam daar nog eens 60 procent bovenop.

De aandelen MicroCloud Hologram, ook populair bij shorters, gingen maandag met 18 procent omhoog en dinsdag nog eens met 61 procent.

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag verdeeld, maar zonder grote uitslagen.

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0819. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0820.

MACRO-AGENDA:

