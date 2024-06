Rentebesluit Fed en events Apple en Tesla in focus

(ABM FN-Dow Jones) Aankomende week zal in het teken staan van het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag, ondanks dat er geen wijziging in de rente wordt verwacht.

Vrijwel de gehele markt houdt er rekening mee dat de Fed de rente aankomende week ongemoeid laat. In dit licht gaat de aandacht vooral uit naar de toelichting op het besluit door voorzitter Jerome Powell, naast de 'dot plot' en nieuwe economische ramingen.

Markten hielden er lange tijd rekening mee dat de Fed al eerder in het jaar de rente zou verlagen, maar die verwachtingen schoven steeds verder op. De inflatie in de VS is in de eerste vier maanden van het jaar hardnekkig gebleken, waardoor de centrale bank het nog niet aandurfde om de rentes te verlagen. Bovendien bleek de Amerikaanse economie nog op volle toeren te draaien.

Een meerderheid van de markt houdt rekening met een eerste verlaging in september, al is daarover alsnog veel twijfel. Zeker nadat er afgelopen vrijdag weer een sterk banenrapport werd gepubliceerd. Er kwamen veel meer banen bij dan verwacht en de loongroei was ook sterker dan analisten hadden voorzien.

"Met name de loonontwikkeling zal de Fed niet in de richting van een renteverlaging sturen. Wij denken dat met dit rapport over mei de kans op een renteverlaging in september kleiner wordt", aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank tegen ABM Financial News.

Centrale banken uit andere regio's gingen de Fed al wel voor in het verlagen van de rente. Afgelopen week besloten onder meer de ECB en de Bank of Canada tot een renteverlaging.

Vrijdag staat het rentebesluit in Japan op het menu. Bij het vorige rentebesluit kwam de centrale bank niet in actie, maar in maart verhoogde de bank de rente en nam zo na acht jaar afscheid van een negatieve rente.

Aankomende week zal er verder nog aandacht zijn voor Nederlandse inflatiecijfers en Britse werkloosheidsdata op dinsdag, naast het maandrapport van OPEC.

Op woensdag zijn er inflatiecijfers uit Duitsland, China en de VS en vrijdag is Frankrijk aan de beurt. En op donderdag zijn er Amerikaanse producentenprijzen en de wekelijkse steunaanvragen.

Vrijdag is er nog de Amerikaanse export en het consumentenvertrouwen berekend door de Universiteit van Michigan.

Aankomende week zijn er ook al de eerste bedrijfsresultaten over het tweede kwartaal, van onder meer Broadcom en Adobe. Ook is er de jaarvergadering van Tesla, waar de megabeloning van 56 miljard dollar van topman Elon Musk op de agenda staat en maandag let de markt op Apple, dat tijdens een event voor ontwikkelaars vermoedelijk een aantal nieuwe zaken zal introduceren. Beleggers zullen vooral gespitst zijn op wat Apple te zeggen heeft over AI, en hoe het gat met Microsoft en Alphabet gedicht zal worden.

In Nederland blijft het rustig, met slechts jaarvergaderingen van Aegon en FlowTraders. In Brussel is het wachten op de jaarcijfers van Colruyt op dinsdag. Verder staan er ook in Brussel de nodige jaarvergaderingen op de agenda.