Europese beurzen lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn vrijdag lager gesloten, na een sterker dan verwacht Amerikaans banenrapport, waardoor de kans op een renteverlaging door de Fed steeds verder weg lijkt.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,2 procent tot 523,55 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,5 procent op 18.557,27 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,5 procent op 8.001,80 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,5 procent lager op 8.245,37 punten.

Uit de cijfers van het Amerikaanse ministerie van Arbeid bleek dat de werkgelegenheid in mei is gestegen met 272.000 banen, wat veel meer was dan de groei met 190.000 banen waarop werd gerekend. De werkloosheid kwam uit op 4,0 procent, tegen een verwachting van 3,9 procent. Het uurloon steeg op jaarbasis met 4,1 procent tot 34,91 dollar. Een maand eerder stegen de lonen nog met 3,9 procent op jaarbasis.

De sterke banengroei in mei is een punt van zorg voor de Federal Reserve, zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News.

"Met name de loonontwikkeling zal de Fed niet in de richting van een renteverlaging sturen. Wij denken dat met dit rapport over mei de kans op een renteverlaging in september kleiner wordt", aldus Marey.

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg 14 basispunten tot 4,414 procent, terwijl de tweejaarsrente 13,5 basispunten won op 4,855 procent.

Op macro-economisch vlak werd tevens bekend dat de economie in de eurozone in het eerste kwartaal met 0,3 procent is gegroeid. In het vierde kwartaal van 2023 was er nog sprake van een krimp van 0,1 procent.

De Duitse export is in april op jaarbasis gestegen met 1,9 procent, terwijl de import daalde met 0,6 procent. De Duitse industriële productie is in april op maandbasis gedaald met 0,1 procent, terwijl op jaarbasis sprake was van een stijging met 3,9 procent.

Olie werd vrijdag iets goedkoper op 75,53 dollar per vat.

De euro/dollar noteerde op 1,0806. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0898 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0888 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Barclays heeft vrijdag het advies voor ING verhoogd van Gelijkgewogen naar Overwogen en het koersdoel van 14,80 naar 20,00 euro. De koers steeg 0,3 procent. Besi won 2,9 procent in Amsterdam, na de beleggersdag die de halfgeleiderspecialist donderdag in Oostenrijk organiseerde.

Ook in Frankfurt en Brussel gingen chipaandelen aan de leiding. Op de Duitse beurs won Infineon 3,7 procent en in België ging Melexis 0,3 procent hoger.

In Parijs steeg Teleperformance 0,9 procent, Thales won 0,8 procent en Air Liquide noteerde 1,0 procent hoger. Orange verloor 4,1 procent.

Airbus had een slechte dag en daalde 2,3 procent. Airbus leverde in mei minder toestellen af. Volgens Deutsche Bank wordt juni essentieel wil de onderneming de doelstelling van 800 af te leveren toestellen halen.

In Frankfurt won Covestro 2,5 procent, Commerzbank steeg 1,9 procent en Vonovia noteerde 7,2 procent lager. Daimler Truck daalde 4,2 procent en Zalando verloor 3,0 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,1 procent hoger op 5.355,68 punten. De Dow Jones index steeg 0,2 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,1 procent in het rood.