Olieprijs sluit vrijwel vlak

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is vrijdag vrijwel vlak gesloten, hoewel een sterker dan verwachte groei van de werkgelegenheid in mei tot druk leidde, vanwege een stijging van de dollar.

Het Amerikaanse ministerie van arbeid meldde dat de werkgelegenheid in de VS in mei is gestegen met 272.000. banen, terwijl de markt rekende op een groei van 190.000 banen.

De oliefutures haalden vrijdag steun uit de woorden van de minister van Energie van Saoedi-Arabië dat het plan om de vrijwillige productiebezuinigingen van 2,2 miljoen vaten per dag later dit jaar terug te draaien, opgeschort of teruggedraaid kan worden.

Eerder deze week noteerden de oliefutures op het laagste niveau in vier maanden, vanwege het besluit van OPEC+ om de algehele productiebeperkingen tot eind 2025 te handhaven, terwijl het oliekartel en zijn bondgenoten beginnen met het afbouwen van de vrijwillige verlagingen van 2,2 miljoen vaten per dag vanaf oktober over een periode van twaalf maanden.

Tijdens een Russisch economisch forum in Sint-Petersburg herhaalde de Saoedische minister van Energie Prins Abdulaziz bin Salman dat de afbouw van de vrijwillige reductie kan worden gepauzeerd of teruggedraaid, net zoals producenten in het verleden hun productiemaatregelen hebben aangepast.

Olie zal zich waarschijnlijk stabiliseren na de overdreven terugval als gevolg van het OPEC+ akkoord, zei analist Carsten Fritsch van Commerzbank.

De juli-future voor een vat ruwe olie sloot vrijdag op de New York Mercantile Exchange 0,02 dollar lager op 75,53 dollar. Op weekbasis sloot de juli-future 1,46 dollar, ofwel 1,9 procent, lager.