Wall Street licht lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag licht lager gesloten, waarbij de winsten van eerder op de dag, volgend op een sterk banenrapport, volledig zijn vervlogen.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,1 procent tot 5.346,99 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 38.798,99 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent hoger op 17.133,13 punten.

Uit de cijfers van het Amerikaanse ministerie van Arbeid bleek dat de werkgelegenheid in mei is gestegen met 272.000 banen, wat veel meer was dan de groei met 190.000 banen waarop werd gerekend. De werkloosheid kwam uit op 4,0 procent, tegen 3,9 procent een maand eerder. Het uurloon steeg op jaarbasis met 4,1 procent tot 34,91 dollar. Een maand eerder stegen de lonen nog met 3,9 procent op jaarbasis.

De Amerikaanse banengroei overtreft alle verwachtingen, concludeerde James Knightley van ING. "Het sterke banenrapport heeft ervoor gezorgd dat de verwachtingen voor een renteverlaging [dit jaar] aanzienlijk zijn gedaald", zei hij.

Echter, de details van het rapport waren volgens marktanalisten niet geweldig. Zo bleek uit de data dat het aantal mensen dat zei werk te hebben met 408.000 is gedaald, de grootste daling sinds eind 2023. Daarnaast bleek de omvang van de beroepsbevolking te zijn gekrompen met 250.000, de eerste daling in vier maanden. Bovendien daalde de beroepsbevolking als percentage van de bevolking van 62,7 procent naar 62,5 procent.

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg 15,6 basispunten tot 4,434 procent, terwijl de tweejaarsrente 16,1 basispunten won tot 4,880 procent.

Op macro-economisch vlak werd tevens bekend dat de groothandelsvoorraden in april op maandbasis zijn gestegen met 0,1 procent, terwijl op jaarbasis sprake was van een daling met 1,7 procent.

Het consumentenkrediet in de VS is in april gestegen met 6,4 miljard dollar, na een daling met 1,1 miljard dollar in maart.

De juli-future voor een vat ruwe olie sloot vrijdag op de New York Mercantile Exchange 0,02 dollar lager op 75,53 dollar. Op weekbasis sloot de juli-future 1,46 dollar, ofwel 1,9 procent, lager.

De euro/dollar noteerde op 1,0802. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0835 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0888 op de borden.

Op macro-economisch vlak staan maandag in de VS geen publicaties op de agenda.

Bedrijfsnieuws

Het meme-aandeel Gamestop bevond zich vrijdag in een achtbaan. Het bedrijf kondigde aan dat het 75 miljoen aandelen wil verkopen. Ook rapporteerde het concern over het eerste kwartaal een omzetdaling en een verlies. Daarnaast zorgde de eerste livestream in drie jaar van analist Keith Gill, ofwel Roaring Kitty, de zogenaamde leider van de GameStop-revolutie, voor een volatiele handel in het aandeel, waardoor de handel verschillende keren werd stilgelegd. GameStop sloot uiteindelijk bijna 40 procent lager.

Het aandeel van de bioscoopketen AMC Entertainment, een andere favoriet onder de meme-aandelen, verloor bijna 15 procent.

Nvidia’s 10-voor-1 aandelensplitsing zal plaatsvinden nadat de markt vrijdag sluit. Eerder deze week overschreed de marktwaarde van Nvidia voor het eerst de 3 biljoen dollar. Het aandeel noteerde 0,1 procent lager.

Het bedrijf voor elektronische handtekeningen DocuSign slaagde er niet in indruk te maken op beleggers met zijn resultaten over het eerste kwartaal. De aandelen noteerden circa 4,5 procent lager.

De exploitant van skiresorts Vail Resorts verlaagde de winstverwachtingen voor het hele jaar, nadat het warme weer het bezoek aan sommige resorts bleef beïnvloeden. Het aandeel noteerde ongeveer 10,5 procent lager.

Braze, een platform voor klantbetrokkenheid, heeft de omzetvooruitzichten voor het hele jaar opgetrokken na een hogere omzet in het afgelopen kwartaal. De aandelen daalde echter 0,5 procent.