Mooie weekwinst voor AEX op weg naar 1.000 punten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week gestegen, nadat de Europese Centrale Bank voor het eerst in vijf jaar de rente verlaagde.

Met een slotstand op vrijdag van 923,71 punten won de AEX uiteindelijk 2,2 procent op weekbasis. Vorige week sloot de AEX op 903,61 punten. Dat was toen een verlies van 1,3 procent.

Technisch analist Nico Bakker verwacht dat de AEX de komende maanden gewoon door zal kunnen stijgen, zei hij namens BNP Paribas voor de camera tegen ABM Financial News.

Voor de AEX is er een "keurig proces van hogere toppen, hogere bodems, met andere woorden, de ondertoon is goed", aldus Bakker, die in het technische plaatje ruimte ziet voor topvorming rond de 1.000 punten in de komende maanden.

Klik hier voor: AEX richting 1.000 punten en Shell stijgt mee

Experts van JPMorgan zien ondertussen een beperkt opwaarts potentieel voor de markten tijdens de zomer. "De Amerikaanse inflatie kan hoog blijven, zelfs als de groei afneemt, wat geen geweldige combinatie is", aldus de Amerikaanse bank.

De eerste week van juni stond vooral in het teken van het rentebesluit van de ECB en het belangrijke Amerikaanse banenrapport.

De ECB verlaagde conform de verwachting de rentes met 25 basispunten, waardoor de aandacht vooral lag bij de toelichting, met eventuele hints over vervolgstappen

Maar die leverde "eigenlijk geen grote verrassingen op", zei marktanalist Elwin de Groot van Rabobank tegen ABM Financial News.

Rabobank rekent daarom nog altijd op nieuwe renteverlagingen in september en december. "Daar verandert deze persconferentie niet direct iets aan."

Vrijdag bleek dat de economie in de eurozone in het eerste kwartaal van dit jaar weer is gegroeid, met 0,3 procent, na een krimp van 0,1 procent in het laatste kwartaal van 2023.

Vervolgens konden beleggers doorschakelen naar het Amerikaanse banenrapport.

In mei kwamen er 272.000 Amerikaanse banen bij, veel meer dan voorzien.

De werkloosheid steeg wel naar 4,0 procent en de loongroei bedroeg 4,1 procent op jaarbasis, terwijl analisten voor beide parameters op 3,9 procent hadden gerekend.

"Met name de loonontwikkeling zal de Fed niet in de richting van een renteverlaging sturen. Wij denken dat met dit rapport over mei de kans op een renteverlaging in september kleiner wordt", aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank in gesprek met ABM Financial News.

Op macro-economisch vlak stonden afgelopen week ook nog de mondiale inkoopmanagersindexen voor de industrie op de agenda. De Chinese industrie groeide in mei harder, terwijl de Japanse industrie van krimp naar groei ging. De Britse industrie groeide ook weer in mei, na krimp in april.

In de eurozone kromp de industrie in mei minder hard. In de periferie groeiden de industrieën zelfs weer.

In de VS gaven de inkoopmanagersindexen een gemengd beeld, met data van S&P Global in mei die herstel van de Amerikaanse industrie lieten zien, terwijl cijfers van ISM, die vaker hoger worden aangeslagen, juist een sterkere krimp toonden.

De inkoopmanagersindexen voor de wereldwijde dienstensectoren toonden woensdag een groeiversnelling in de Chinese dienstensector. In de eurozone was er ook groei, hoewel iets minder sterk dan een maand eerder.

De Amerikaanse inkoopmanagerscijfers wezen op een flinke groeiversnelling. Dat gold zowel voor de cijfers van ISM als die van S&P Global.

De euro/dollar leverde op weekbasis in, vooral door de klap die het muntpaar vrijdag kreeg. De obligatierentes, zowel in de VS als Duitsland, stegen op weekbasis juist, en ook hier vond de beweging vooral plaats op vrijdag.

OPEC+ bereikte vorig weekend een akkoord om alle productiebeperkingen tot in 2025 te verlengen. Het feit dat OPEC+ een plan heeft om de vrijwillige productiebeperkingen na het derde kwartaal af te bouwen, is nadelig voor de olieprijzen, zeiden marktkenners. Toch werd zowel een vat WTI als een vat Brent afgelopen week duurder.

Stijgers en dalers

Opnieuw waren het de chippers in Amsterdam die de kar trokken afgelopen week. ASML won 10,1 procent en Besi en ASMI stegen 9,4 en 7,4 procent.

ASML liet zich bij monde van zijn CFO positief uit over bestellingen van TSMC. Bank of America verhoogde het koersdoel naar 1.302 euro, het hoogste koersdoel in de markt.

Besi werd beloond voor de beleggersdag die het Duivense bedrijf donderdag in Oostenrijk organiseerde. Daar werden de margedoelstellingen voor de lange termijn verhoogd. Een geruststelling, zei UBS.

ASMI kreeg een koersdoelverhoging van Berenberg.

Verder won Adyen 4,0 procent.

DSM-Firmenich leverde afgelopen week 5,6 procent in en leek niet te overtuigen met de doelen en plannen die werden gepresenteerd tijdens een beleggersdag. DSM-Firmenich wil de komende jaren sneller groeien door te focussen op activiteiten met hoge marges en sterke groei in de segmenten Nutrition, Health en Beauty en door innovaties.

ArcelorMittal en AkzoNobel daalden ook meer dan 3 procent.

In de Midcap steeg Alfen 2,2 procent naar krap 37 euro. Berenberg verlaagde het advies voor de laadpalenspecialist van Kopen naar Houden en het koersdoel van 54,00 naar 40,00 euro. Ook KBC Securities verlaagde het koersdoel, van 58,00 naar 52,00 euro, maar herhaalde wel het koopadvies.

Berenberg verlaagde ook het koersdoel voor Aalberts. Dit aandeel daalde 1,7 procent op weekbasis.

Koploper was Inpost met 2,4 procent, terwijl AMG en Basic-Fit 7,4 en 8,5 procent verloren.

In de AScX won het volatiele Vivoryon 8,4 procent. NX Filtration verloor 5,1 procent, nadat het bedrijf bekendmaakte dat het samen met Bucher Denwel zal werken aan een oplossing voor het filteren van bier. Bucher kan via de samenwerking met NX zijn productaanbod uitbreiden. NX meldde geen financiële details.

Vastned werd 3,3 procent duurder, geholpen door een hoger koersdoel van Berenberg.