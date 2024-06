Update: Meulman verkoopt belang in Van Lanschot

(ABM FN-Dow Jones) J.B. Meulman heeft zijn belang in van Lanschot Kempen verkocht. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 6 juni 2024.

Het betreft Bert Meulman, de oud-CEO van B&S Group, die via zijn investeringsvehikel Lebaras Belgium nog belangen heeft in Vastned Retail en Acomo.

Op 15 september 2021 meldde Meulman een kapitaalbelang van 3,02 procent in Van Lanschot. De koers stond toen rond de 25 euro.

Sindsdien kwamen er geen nieuwe meldingen van Meulman in Van Lanschot.

Vrijdag sloot het aandeel op 36,95 euro.

In een reactie op vragen van ABM Financial News merkte Meulman op dat Van Lanschot vorig jaar en ook dit jaar bij de grootste stijgers op de beurs hoorde. "Dat is ook wel logisch, want ze hebben een heldere strategie van add on op hun winstgevende private banking. Ook de rente-ontwikkeling was erg in hun voordeel, immers daar zit nu ook een gezonde marge op", aldus Meulman.

Streven van Meulman is "uiteindelijk meestal aanmerkelijke belangen en omdat we slechts op 3 procent zaten en we door de koershoogte niet wilden bijkopen, is besloten tot verkoop toen we een bod kregen. Er is op het moment veel vraag naar het aandeel."

"Van Lanschot hebben we ervaren als een zeer aandeelhoudersvriendelijk bedrijf", besloot Meulman, die de naam van de koper niet wilde onthullen.

Wet op het financieel toezicht

De melding valt onder de Wet melding zeggenschap, die sinds 1 januari 2007 onder de overkoepelende Wet op het financieel toezicht valt. Volgens deze wet moeten aandeelhouders met een belang groter dan 3 procent elke wijziging in hun belang melden bij het overschrijden van de volgende drempelwaarden: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 en 95 procent. Dit geldt zowel bij het opbouwen als het afbouwen van een belang.

