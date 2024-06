Slotcall: AEX herpakt zich na tegenvallend banenrapport VS, Besi in de hoofdrol

De AEX moest alle zeilen bijzetten om de slotkoers van gisteren vast te houden. Even dreigde dat te mislukken toen het Amerikaanse banenrapport niet bracht waarop was gehoopt. Maar hierna wist de index zich knap te herpakken. Dit in tegenstelling tot de AMX, AScX en andere Europese indices die in het rood eindigden.

Dat de AEX het in verhouding goed deed, was te danken aan de chipaandelen, Besi (+2,8%) voorop. Ook ABN Amro en ING hadden een prima dag. DSM-Firmenich, UMG en het nogal cyclische Randstad hadden hun dag niet.

Het aantal stijgers en dalers was ongeveer even groot. Dat gold niet voor de Midkap, waar slechts 6 aandelen overeind bleven. Alfen en InPost gingen hier aan kop. Arcadis fietst hijgend achter het peloton aan, na een adviesverlaging.

De AEX is ook de enige van de drie indices die er een weekwinst uit heeft weten te slepen (+2,5%). De Midkap verloor op weekbasis 0,9%. De AScX eindigde fractioneel lager.

Besi ziet licht gloren aan de horizon

De update van Besi voor de Beleggersdag kwam lager dan gebruikelijk, maar bevatte wel nieuws dat beleggers blij maakte. Het concern trok de margeverwachtingen op. Beleggers moeten wel vooruit willen kijken. De totale voor Besi relevante markt zal dit jaar en volgend jaar minder gunstig zijn dan eerder was gedacht, maar dan staat er wel een beloning te wachten: 2026 ziet er namelijk wel wat gunstiger uit dan verwacht. Dat komt mede door hybrid bonding machines, die nu al voor logic chips gebruikt gaan worden en over een paar jaar voor geheugenchips.

Aangezien de koers van Besi vooral reageert op verwachtingen, werd het aandeel vandaag 2,9% hoger gezet. Ook Hildo Laman heeft een mening over dit aandeel. Die vindt u hier.

Ook ASML had deze week goed nieuws

Dan door naar die andere chipper: ASML. De chipmachinefabrikant meldde eerder deze week dat het de capaciteit van de volgende generatie EUV-machines (de high NA-EUV-machine) zo sterk kan uitbreiden, dat die machines dubbel zo veel waard zijn voor chipfabrikanten. Dat kan de drempel om ze kopen enorm verlagen. ASML is bovendien met chipreus TSMC in vergevorderde onderhandelingen voor grote orders.

Dit maakte het aandeel de stijger van de week (+10%). En het nieuws was voor Ivo Breukink aanleiding om het koersdoel met maar liefst 25% te verhogen.

Banengroei maakt snelle renteverlaging wel heel moeilijk

Hét cijfer waar de financiële markten al een week voor aan het aftellen zijn is het Amerikaanse arbeidsmarktrapport. Dit met het oog op het rentebeleid van de Federal Reserve. Iedereen snakt naar een lagere rente, maar de inflatie is eigenlijk nog te hoog. Een afkoelende arbeidsmarkt zou een escape kunnen zijn. De Federal Reserve heeft namelijk naast prijsstabiliteit nóg een mandaat: volledige werkgelegenheid. Dat laatste houdt in dat de werkloosheid onder de 4% moet blijven.

Een afzwakkende arbeidsmarkt zou de Fed toch over het hart kunnen laten strijken om de rente eerder te verlagen, om te voorkomen dat een te hoge rente de Amerikaanse economie in een recessie stort.

Helaas bleek de arbeidsmarkt er veel sterker voor te staan dan gehoopt en verwacht. Er kwamen in mei 272.000 banen bij, terwijl op een toename van 180.000 banen werd gerekend. Het is ook een stuk meer dan in april, toen er 165.000 banen waren bijgekomen (dit cijfer werd neerwaarts bijgesteld, want in de eerste raming waren het er 175K).

Het uurloon (dat de inflatie kan aanwakkeren) steeg met 0,4% op maandbasis, tegen 0,2% in april. Op jaarbasis namen de lonen toe met 4,1%, waar dat in april nog 3,9% was. Ook dat viel dus tegen. De enige meevaller was de werkloosheid: deze liep op van 3,9% naar 4%, terwijl op stabilisatie was gerekend.

Voor het Amerikaanse banenrapport was de hoop dat het federal funds rate misschien wel in september omlaag zou kunnen, maar dat wordt door de markt nu een stuk minder waarschijnlijk geacht. Volgens de zogeheten FedWatch-tool van CME Group wordt de kans op een renteverlaging op 18 september nu ingeschat op 54,5%. Dat was gisteren nog 69%.

Het wordt dus een dubbeltje op zijn kant. De kans is groter dat het over de Amerikaanse presidentsverkiezingen wordt heen getild: dit scenario is voor 67,5% ingeprijsd. Om toch nog een beetje hoopvol te eindigen: de kans dat de Fed dit jaar helemaal niks meer doet, is nog steeds klein: 88,7%. Bedenk wel dat het ongeveer een halfjaar duurt voordat een renteverlaging volledig is geabsorbeerd in de economie. Zelfs in het vrijwel ondenkbare geval dat de Fed dinsdag de ECB volgt en de rente met een kwartje verlaagt, is dat dit jaar nog niet volledig voelbaar.

Smallcaps rijp voor een inhaalslag? Deze aandelen worden getipt door uw medebeleggers

Terwijl waar de AEX-index de afgelopen 12 maanden met 21% is opgelopen, is de AScX met 1% gedaald. Is het niet tijd voor een inhaalrace voor smallcaps? Ja, meent driekwart van de 1.074 particuliere beleggers die deelnamen aan een peiling van IEX. Wij vroegen ook welke smallcap-aandelen uit binnen- en buitenland favoriet zijn. In Nederland gooien Avantium, Heijmans, Kendrion, Nedap en NX Filtration gooien hoge ogen. Het rijtje buitenlandse aandelen leverde een hilarische keuze op.

Wall Street staat op na dreun

Wall Street begon de dag enigszins in humeur. Het beter dan verwachte banenrapport zorgde voor enig chagrijn. Maar na een kop koffie besloten beleggers dat het glas halfvol is in plaats van half leeg: de Amerikaanse economie is nog altijd ijzersterk en kan een hoge rente blijkbaar aan. Kom daar maar eens om in Europa.

De rentes op de obligatiemarkten reageren wel heftig op het banenrapport.

... maar dat geldt niet voor GameStop

Een aandeel dat een flinke kaakslag heeft gekregen en nog níet is opgestaan is GameStop. De koers zat de afgelopen dagen flink in de lift door de positie die Keith Gill ('Roaring Kitty') had ingenomen, in zowel aandelen als call-opties. Maar vandaag meldde het bedrijf dat het tientallen miljoenen aandelen in de markt wil zetten.

Ook kwam het bedrijf met cijfers die niet denderend waren. Het concern lijdt nog steeds verlies, al is dat wel wat minder dan voorheen. Maar de omzet was harder gedaald dan verwacht. Dit zet het enorm speculatieve aandeel 20% lager. Maar een keer met uw ogen knipperen en het staat weer hoger. Of nóg lager. Het is nogal een achtbaanrit.

De brede markt

De AEX sloot 0,04% hoger. Daarmee kunnen we een lange neus trekken naar de ons omringende beurzen, die allemaal zo'n 0,3% tot 0,5% lager de dag uit gingen.

De 'paniekbarometer', de CBOE VIX-index (een graadmeter van volatiliteit) daalt naar 12,39.

Op Wall Street kleuren de koersenborden lichtgroen: de Dow Jones-index, S&P500 en Nasdaq staan circa 0,1% tot 0,2% in de plus.

De euro daalt naar 1,0809 dollar.

Het banenrapport uit de VS heeft voor veel opschudding gezorgd op de obligatiemarkt. De Amerikaanse tienjaarsrente knalde met maar liefst 13 basispunten omhoog naar 4,42%. De Nederlandse staat nagenoeg onveranderd op 2,91%.

Een langer hoog blijvende rente is ongunstig voor goud: het maakt deze belegging minder aantrekkelijk. Anders dan staatsobligaties levert een goudbaar immers geen rente op. De goudprijs staat dan ook 3% lager op $2.306 per troy ounce.

De bitcoin staat juist 0,5% hoger op $71.054: $4.000 hoger dan vorige week.

De olieprijzen staan wat onder druk. De prijs voor een vat WTI-olie noteert fractioneel lager op $75,55. Voor Brent-olie betaalt u 0,2% minder dan gisteren: $79,65.

Verder op het Damrak

De update van Besi viel bij beleggers in de smaak, terwijl een adviesverlaging hard aankwam bij Arcadis.

ING is door Barclays op de kooplijst gezet en eindigde een klein beetje (0,3%) hoger.

is door Barclays op de kooplijst gezet en eindigde een klein beetje (0,3%) hoger. ASMI schreef 1,8% bij na een flinke koersdoelverhoging door Berenberg

schreef 1,8% bij na een flinke koersdoelverhoging door Berenberg JPMorgan trok het koersdoel voor Euronext met €15 op. Daar zit de koers met €93,90 nog ver vandaan, maar de dagwinst van 0,8% is welkom.

met €15 op. Daar zit de koers met €93,90 nog ver vandaan, maar de dagwinst van 0,8% is welkom. Renewi krijgt op maandag 24 juni een notering in de Britse FTSE 250 index, maar een koersreactie bleef uit.

krijgt op maandag 24 juni een notering in de Britse FTSE 250 index, maar een koersreactie bleef uit. Arcadis (-5%) is door KBC Securities van de kooplijst gehaald en dat werd keihard afgestraft.

IEX Podcast: ECB, Fed, Box 3, Besi en ASML

Er staat weer een hagelnieuwe IEX BeleggersPodcast te popelen om beluisterd te worden. Ditmaal ontvangt hoofd content Pieter Kort econoom (en centrale banken-expert) Edin Mujagic en hoofd Beleggersdesk Hildo Laman.

Uiteraard blikken ze terug op het rentebesluit van de ECB. Dat Christine Lagarde alle rode seinen negeerde, verbaasde Mujagic. En hij doet nóg een pittige uitspraak: eurobonds zouden weleens het einde van de euro kunnen inluiden. Verder komen aan bod: rentebesluit Fed, Besi, ASML, de goudprijs en de nieuwste ontwikkelingen rond de Box 3-heffing de revue. Beluister het hier.

Adviezen CVC: analisten voorzien gemiddeld opwaarts potentieel 21%

Vijf weken na de IPO van CVC Capital druppelen de adviezen over het private-equityhuis binnen. Het aandeel wordt inmiddels door 7 zakenbanken gevolgd. De bevindingen zijn grotendeels positief: 5 analisten plakken een koopadvies op het aandeel en 2 geven een houdadvies. Het gemiddelde koersdoel bedraagt €20,60, wat neerkomt op een opwaarts potentieel van bijna 21%:

Houden, koersdoel €20 - Redburn

Houden, koersdoel €19 - ABN Amro Oddo

Kopen, koersdoel €22 - Morgan Stanley

Kopen, koersdoel €20,70 - Goldman Sachs

Kopen, koersdoel €21 - Deutsche Bank

Kopen, koersdoel €20,50 - ING

Kopen, koersdoel €21 - Bank of America

De IPO is tot nu toe vrij aardig verlopen. De beurskoers is met ruim 3% opgelopen, iets minder dan de AEX (+4,6%).

Overige adviezen

ING is door Barclays op de kooplijst gezet en ASMI wordt getrakteerd op een forse koersdoelverhoging:

ING: naar €20 van €14,80 en houdadvies vervangen door koopadvies - Barclays

ASMI: naar €720 van €640 en kopen - Berenberg

Euronext: naar €108 van €93 en kopen - JPMorgan

KPN: naar €4,10 van €4 en kopen - HSBC

Arcadis: naar €66 van €61 en kopen - KBC Securities

Vastned: naar €27 van €23 en houden - Berenberg

ASR Nederland: naar €57 van €56,40 en kopen - Berenberg

Prosus: naar €45 van €42 en kopen - Deutsche Bank

Arcadis: naar €66 van €61, maar advies omlaag van kopen naar houden - KBC Securities

Agenda zondag en maandag: Economische groei Japan Q1

Voor de uitslag van de verkiezingen voor het Europees Parlement moeten we nog even geduld hebben: die worden pas op zondagavond om 23 uur bekend gemaakt. Dat komt niet omdat het tellen zoveel tijd in beslag neemt, maar om de verkiezingen elders in Europa niet te beïnvloeden. Daarom wordt met het delen van de uitslag gewacht tot het laatste stembureau in Europa dicht is (dat van Italië).

Over de agenda van maandag kunnen we kort zijn: behalve het definitieve Japanse groeicijfer valt er weinig te beleven.

Hierbij de volledige agenda van maandag:

00:50 uur: Economische groei eerste kwartaal def. (Japan)

06:30 uur: Industriële productie april (NL)

13:00 uur: FuelCell cijfers tweede kwartaal (VS)

Highlights rest van de week: rentebesluit Fed en Bank of Japan

Maandag en dinsdag zijn duidelijk stilte-voor-de-storm-dagen, want daarna barst het feest los. Op woensdag verschijnen de laatste Amerikaanse inflatiecijfers en 's avonds maakt de Federal Reserve haar rentebesluit bekend, compleet met nieuwe economische groeiramingen en dotplot (een puntengrafiek dat de renteverwachtingen van alle Fed-bestuurders voor de komende jaren weergeeft). Met name dat laatste zal met interesse worden bekeken. Dat de Fed het huidige renteniveau (5 tot 5,25%) handhaaft, is nagenoeg zeker. De grote vraag is wat er hierna gaat gebeuren. Daar biedt het dotplot inzicht in.

Vrijdag volgt er nóg een rentebesluit: van de centrale bank van Japan. Daar ligt de rente veel lager dan hier: +0,1% (tot maart zelfs negatief). De inflatie bedraagt daar 2,5% en dat is te hoog. Bovendien zijn de lonen daar fors gestegen. Dat wakkert de angst voor een strikt monetair beleid aan. Dit kan ofwel door de rente te verhogen, ofwel door het mes te zetten in de terugkoop van obligaties.

De macro-economische agenda van komende week is ook vrij vol, met vooral veel inflatiecijfers:

dinsdag: Nederlandse inflatie

woensdag: Chinese, Amerikaanse en Duitse inflatie

donderdag: Amerikaanse producentenprijzen

vrijdag: Amerikaanse importprijzen, Europese handelsbalans en het 'kleine' Amerikaanse consumentenvertrouwen, gemeten door de Universiteit van Michigan.

In de VS openen Broadcom (woensdag) en Adobe (donderdag) hun boeken over het afgelopen kwartaal. En twee aandelen noteren ex-dividend: Eurocommercial Properties (donderdag) en Aegon (vrijdag).

Maar zover is het nog niet. Eerst weekend! Ik wens u een fijne avond en alvast een gezellig weekend!