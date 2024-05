AEX blijft nipt onder record

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag licht hoger geëindigd, nadat de AEX tijdens de middaghandel stoom verloor en de index het tussentijds record van eerder op de dag niet kon vasthouden.

De AEX index won uiteindelijk 0,4 procent en sloot op 914,27 punten, waarmee de hoofdgraadmeter onder zijn record van bijna 915 punten bleef. Halfgeleideraandelen gingen aan kop, profiterend van de sterke kwartaalcijfers van Nvidia.

Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild noemde de resultaten van de Amerikaanse chipreus "adembenemend."

"Het bedrijf blijft de schattingen overtreffen en verhoogt de vooruitzichten in een razend tempo", zei de expert. Voor een ieder die mee wil liften op de AI-hype, is Nvidia volgens Vranken "de enige speler."

Volgens data van FactSet is Nvidia inmiddels zo'n 2,5 biljoen dollar waard en dat is bijna evenveel als alle Duitse beursgenoteerde bedrijven samen.

De notulen van het laatste rentebesluit van de Federal Reserve, die een vrij hawkish Fed toonden, sneeuwden donderdag aanvankelijk wat onder door het enthousiasme over de cijfers van Nvidia. De AEX lag een groot deel van de handelsdag dan ook op koers om zijn record aan te scherpen.

Maar sterke inkoopdata uit de VS, met vooral een flink groeiende dienstensector in mei, zorgden donderdagmiddag voor stijgende obligatierentes en een lichte rentevrees. Verder daalden de steunaanvragen in de VS afgelopen week minder hard; een teken dat de Amerikaanse arbeidsmarkt robuust blijft. Deze signalen zouden de Fed ertoe kunnen bewegen om de rente langer hoog te houden, een boodschap die ook doorschemerde in de notulen.

Volgens Vranken verwacht CEO David Solomon van Goldman Sachs momenteel geen Amerikaanse renteverlaging dit jaar, terwijl zijn collega van JPMorgan, Jamie Dimon, waarschuwt dat het geen zin heeft om te proberen in te schatten waar de rente zal komen te staan.

Op macro-economisch vlak was er donderdag verder aandacht voor de inkoopmanagersindexen uit de eurozone. In de muntunie kromp de industrie in mei minder hard, terwijl de groei in de dienstensector stabiliseerde. Daardoor steeg de samengestelde index van 51,7 naar 52,3.

Hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank was positief over de ontwikkeling van de economie in de muntunie.

De Europese Centrale Bank meldde donderdag dat de loongroei in het eerste kwartaal is uitgekomen op 4,7 procent op jaarbasis. In het vierde kwartaal lag de groei op 4,5 procent. De ECB denkt dat de loongroei in 2024 op een hoog niveau blijft, maar de loondruk zal wel afnemen. Economen van BNP Paribas verwachten niet dat de data een renteverlaging in juni in gevaar brengen, maar een daar direct op volgende verlaging in juli is zeer onwaarschijnlijk.

De euro/dollar handelde rond het slot in Amsterdam op 1,0825. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg naar 4,49 procent, terwijl de rente op de tienjarige Duitse Bund opliep tot 2,61 procent.

De olieprijzen stegen tot een half procent.

Stijgers en dalers

De AEX werd donderdag aangevoerd door ASMI en ASML, die respectievelijk 2,4 en 2,6 procent stegen. Besi won 1,1 procent. Naast de sterke resultaten en positieve outlook van Nvidia werd sectorgenoot TSMC weer iets positiever over de outlook voor de mondiale chipsector. De Taiwanese chipproducent rekent nu op een groei van 10 procent dit jaar, waar dat in april nog "rond de 10 procent" was. Dat was toen een verlaging ten opzichte van een eerder verwachte groei van "meer dan 10 procent."

Unilever won een procent. JPMorgan zet het aandeel op zijn kooplijst.

Ahold Delhaize kwam met weinig verrassende groeidoelen tijdens zijn beleggersdag. De supermarktketen mikt voor de periode van 2025 tot en met 2028 op een samengesteld jaarlijks groeipercentage van de omzet van vier procent. De onderliggende operationele marge moet daarbij gemiddeld uitkomen op eveneens vier procent. Het aandeel daalde 1,4 procent.

DSM-Firmenich en Philips leverden ruim twee procent in.

In de AMX steeg Allfunds 1,4 procent en koploper Fugro 1,8 procent terwijl koffiebedrijf JDE Peet's 2,5 procent moest inleveren. Hekkensluiter Alfen, sinds de cijfers eerder in de week onder druk, verloor nog eens 4,9 procent.

In de AScX won Vivoryon maar liefst 57 procent. Het biotechbedrijf is optimistisch over de potentie van zijn middel varoglutamstat als mogelijk geneesmiddel bij nierziekte en richt zich daarom nu op ontstekings- en fibrotische aandoeningen, in plaats van op Alzheimer. Toen Vivoryon in maart bekendmaakte dat zijn onderzoeksstudie naar een middel tegen Alzheimer was mislukt, verloor het aandeel een groot deel van zijn waarde.

Fastned en Ebusco leverden circa drie procent in.

Onward Medical daalde 8,6 procent na een update die weinig nieuws bevatte.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden donderdag verdeeld, met een verlies van 0,6 procent voor de Dow Jones index, een beperkte stijging voor de S&P 500 en een winst van 0,5 procent voor de Nasdaq, die daarmee wel boven zijn oude record noteerde.