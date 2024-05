Olieprijzen voor de vierde dag op rij gedaald Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen zijn donderdag voor de vierde dag op rij lager gesloten, in aanloop naar het drukke reisweekend tijdens Memorial Day. Bij een settlement van 76,87 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,9 procent goedkoper. Handelaren lijken hun focus weer te verleggen naar fundamentele vraag en aanbod situatie. Men wordt voorzichtiger omdat de hogere rentetarieven de Amerikaanse economie kunnen vertragen en de vraag naar olie kan drukken. Ook zijn er zorgen over de opbouw van de mondiale olievoorraden. De markt vraagt zich dan ook af of de OPEC en zijn bondgenoten de productieverlagingen na het tweede kwartaal zullen verlengen wanneer ze op 1 juni bijeenkomen. Gezien de waarschijnlijkheid van een scherpe neerwaartse koersreactie op een besluit om de productie op te voeren, zijn de analisten van Ritterbusch van mening dat de Saoedi’s geen keus zullen hebben om de productiereducties verder uit te breiden. Bron: ABM Financial News

