Amerikaanse justitie klaagt moederbedrijf Ticketmaster aan

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Amerikaanse ministerie van Justitie en tientallen Amerikaanse staten zijn van plan om Live Nation, het moederbedrijf van Ticketmaster, aan te klagen. Dit werd donderdag bevestigd in een rechtszaak die is aangespannen bij een federale rechtbank in New York, nadat The Wall Street Journal er eerder al over berichtte. Volgens de autoriteiten in de VS zou Live Nation een monopolie hebben op het gebied van ticketverkoop en concertpromotie. Het bedrijf zou dan ook opgesplitst moeten worden. Live Nation zou haar macht gebruiken om concurrentie de kop in te drukken en represailles te nemen tegen promotors en podia die haar dominantie bedreigen. Het bedrijf smoort de concurrentie in belangrijke onderdelen van het concertsysteem, waardoor de prijzen en vergoedingen voor fans hoger worden, volgens het ministerie van Justitie. "Het is tijd om Live Nation uit elkaar te halen", zei de Minister van Justitie Merrick Garland in een toelichting. In een reactie op de rechtszaak ontkende Live Nation donderdag dat het een monopolie heeft op het gebied van kaartverkoop of promotie. Het bedrijf gaf aan de zaak van de overheid te zullen aanvechten. De aandelen van Live Nation noteerden donderdag 6,7 procent lager. Bron: ABM Financial News

