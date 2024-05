Europese beurzen dicht bij huis gebleven Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn donderdag veelal dicht bij huis gebleven, waarbij beleggers de notulen van de Fed en de cijfers van Nvidia beoordeelden. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index sloot donderdag 0,1 procent hoger op 521,56 punten. De Duitse DAX liet ook een stijging zien van 0,1 procent naar 18.691,32 punten, evenals de Franse CAC 40 die sloot op een stand van 8.102,33 punten. De Britse FTSE daalde uiteindelijk 0,4 procent naar 8.339,23 punten. De kwartaalresultaten van Nvidia, die woensdagavond werden gepubliceerd, deden de technologieaandelen goed, maar de terughoudende bewoordingen in de Fed-notulen, gooiden roet in het eten. Fed-bestuurders houden een slag om de arm met betrekking tot een eerste renteverlaging, terwijl een deel zelfs een renteverhoging niet uitsluit. Volgens Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild verwacht CEO David Solomon van Goldman Sachs geen renteverlaging dit jaar meer, terwijl zijn collega van JPMorgan, Jamie Dimon, waarschuwde dat het geen zin heeft om te proberen in te schatten waar de rente zal komen te staan. Verder bleek op het macro-front donderdag dat de Franse economie onverwacht kromp in mei, terwijl de Duitse economie sneller groeide dan verwacht. Ook werd bekend dat Britse economische groei vertraagde in de afgelopen maand. Dit na de verrassende aankondiging van de Britse premier Rishi Sunak op woensdag dat er op 4 juli algemene verkiezingen zullen worden gehouden, waarmee een einde komt aan maanden van speculatie over de datum van een nationale stemming. Zoals de peilingen er nu voor staan, wordt verwacht dat de regerende Conservatieve Partij zal verliezen van de centrumlinkse Labour-partij. Experts van ING zien geen invloed van de verkiezingen op het rentepad van de Bank of England en rekenen nog altijd op een eerste verlaging in augustus. De olieprijzen herstelden wat na drie dagen van dalingen. Rond het Europese slot noteerde de prijs voor een vat Brent olie 0,4 procent hoger op 82,25 dollar. De rentes stegen donderdag na de verontrustende signalen vanuit de Fed qua inflatie en sterke Amerikaanse macrodata. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg 5 basispunten naar 4,49 procent, de Duitse variant steeg 6 basispunten naar 2,59 procent De euro/dollar noteerde licht hoger op 1,0823. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0827 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0820 op de borden. Stijgers en dalers In Frankfurt kon MTU Aero 3,2 procent bijschrijven, gevolgd door Fresenius en Siemens Energy met winsten van 2,6 procent. Voor Bayer en Vonovia was het een mindere dag; zij verloren 2,9 en 2,0 procent. In Parijs wist Capgemini 2,8 procent terreinwinst te boeken, gevolgd door Publicis Groupe met een winst van 1,9 procent. Teleperformance en Eurofins Scientific verloren daarentegen 2,9 en 3,6 procent. Volgens Jefferies is een deal tussen Anglo American en BHP waarschijnlijker geworden. De bank denkt dat BHP het bod licht verhoogt of akkoord gaat met structuurveranderingen. "Of beide", aldus analisten. Jefferies sluit een poging van Glencore om Anglo te verwerven niet uit. Anglo daalde 2,0 procent, BHP daalde 0,6 procent en Glencore steeg fractioneel. Het Britse elektriciteits- en gasbedrijf National Grid daalde met circa 11 procent na de aankondiging van een aandelenemissie van 7 miljard pond tijdens de bekendmaking van de jaarresultaten. In Brussel steeg UCB met 1,5 procent, gevolgd door KBC met 1,4 procent, maar verloor Elia 3,0 procent na een kwartaalupdate. Cofinimo was de grootste daler en verloor 3,2 procent. In Amsterdam waren het de chippers ASML, ASMI en Besi die met winsten van 1,1 tot 2,6 procent de AEX aanvankelijk naar nieuwe recordhoogtes stuwde. Op het slot sloot de Amsterdamse beurs daar toch onder. DSM-Firmenich en Philips verloren beide meer dan 2 procent. Tussenstanden Wall Street Rond het Europese slot noteerden de Amerikaanse indices verdeeld en noteerden de Dow Jones 0,6 procent in de min, de toonaangevende S&P 500 won 0,2 procent en steeg de Nasdaq 0,9 procent naar een nieuw record van ruim 16.900 punten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.