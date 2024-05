IEX slotcall van donderdag 23 mei 2024

De beursdag van vandaag viel gisteravond na de onwaarschijnlijk goede cijfers van Nvidia eenvoudig te voorspellen. Alles wat AI-gerelateerd is, zal het wel beter doen dan de rest van de markt. Zo geschiedde.

Neem de handel op Wall Street. Om vijf uur, anderhalf uur na opening, stond de Nasdaq 0,5 procent in de plus en de Dow 0,65% in de min. Maar ook in Amsterdam was het beeld duidelijk. In de hoofdindex wonnen de drie chippers ASML (+2,61%), ASMI (+2,37%) en Besi (1,12%) flink, terwijl de helft van de overige fondsen in het rood stond.

Feestvarken Nvidia koerste maar liefst 9,9% hoger. We hebben hier niet te maken met een smallcapfondsje maar met een bedrijf dat op het moment van schrijven $2,3 biljoen waard is. Bestaat er nog een superlatief voor magnificent?

Ook tweedeling beurs

Enfin, op de beurs begint het een beetje te lijken op de woningmarkt. De winst is ongelijk verdeeld. Terwijl huurders, als ze al iets betaalbaars kunnen vinden, elk jaar tegen flink hogere huren aankijken, weten huizenbezitters dat hun eigendom ook afgelopen jaar weer wat meer waard is geworden, +7,5% om precies te zijn. Mochten deze huizenbezitters een paar jaar geleden hun hypotheekrente voor langere tijd hebben vastgezet, zoals ondergetekende, dan zijn de rentekosten laag en blijven ze de komende jaren laag.

Ook in de aandelenhandel is er thans sprake van een duidelijke tweedeling. Beleggers die in AI-gerelateerde aandelen zitten, zijn spekkoper. Wie in de rest van de markt zit, moet sprokkelen. Over de obligatiemarkt zullen we het verder niet hebben. Daar mag je al blij zijn als er niet tegen flinke verliezen wordt aangekeken.

Nvidia doet het nog beter dan verwacht

Wel of geen hype, feit is dat de laatste kwartaalcijfers van Nvidia, die gisteren nabeurs naar buiten kwamen, de laatste twijfelaar over de streep hebben getrokken. De cijfers waren niet beter dan goed maar ronduit fantastisch. Zo kwam de omzet over Q1 uit op $26 miljard. Analisten hadden gerekend op $24,51 miljard. Een jaar eerder was de omzet nog $7,19 miljard en in Q4 van 2023 was dat $22,1 miljard. Winst? Die bedroeg $14,88 miljard, ofwel $6,12 per aandeel. Analisten hadden gemikt op $5,22.

IEX-analist Ivo Breukink dook in de cijfers en publiceerde deze onder de veel zeggende kop: Groei Nvidia lijkt geen gezenzen te kennen. Breuking verwacht niet dat de groei van Nvidia snel zal stokken. "De verhoogde investeringen van de grootste klanten geven vertrouwen in de toekomst. Het bedrijf is en blijft voorlopig de grote winnaar op het gebied van Artificial Intelligence."

Nvidia maakte gisteravond overigens ook bekend het aandeel 10:1 te splitsen. Met een beurskoers die inmiddels boven de $1000 dollar staat is dat een logische stap. Niet iedereen heeft op de huidige koers het geld om even een paar aandelen Nvidia te kopen. Bovendien lijkt het aandeel met een nieuwe stand van rond de $100 opeens weer spotgoedkoop. Schijn bedriegt, maar het helpt waarschijnlijk wel om de koers extra schwung te geven, in hoeverre dat überhaupt nog nodig is

Nvidia is now worth more than the entire German stock market https://t.co/s8rqpYCZbU — MarketWatch (@MarketWatch) May 23, 2024

Positief nieuws van het dividendfront

In het eerste kwartaal hebben wereldwijde dividendbeleggers 6,8% meer dividend ontvangen dan een jaar eerder. Nederlandse bedrijven betaalden zelfs 9,3% meer dividend, zo blijkt uit de Dividendindex van Janus Henderson Investors.

Economie van eurozone groeit

De economie van de eurozone heeft in mei meer groei laten zien, zij het iets minder dan verwacht. Dit bleek donderdag uit voorlopige cijfers van S&P Global. De inkoopmanagersindex die de activiteit van de dienstensector van de muntunie meet, bleef staan op 53,3. Er was een index van 53,5 verwacht.

De inkoopmanagersindex voor de industrie bleek te zijn toegenomen van 45,7 naar 47,4. De verwachting hiervan lag op 46,1. De samengestelde index steeg hiermee van 51,7 naar 52,3, bij een verwachte 51,8. Volgens hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank zou de eurozone dit jaar wel eens met 1,0% kunnen groeien. Mocht de economische groei inderdaad weer terugkeren, dan is dat natuurlijk goed nieuws voor beleggers in Europese smallcaps, weten ze bij de private bank J. Safra Sarasin.

Inkoopmanagersindices eurozone duiden er op dat de groei doorzet in het 2e kwartaal. Een kort analyse van Jan-Paul @vdKerke . https://t.co/FAPuAYcOvt pic.twitter.com/pxiED0sosK — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) May 23, 2024

Stijgende lonen in de eurozone zijn wel een bron van zorg

In het eerste kwartaal gingen de lonen in de eurozone met 4,7% omhoog. De eerste renteverlaging in juni komt hierdoor niet in gevaar, maar of daarna weer snel een nieuwe verlaging komt, is wel onzeker.

Euro-zone wage growth picks up in inflation warning to the ECB https://t.co/hhSzzUfNW8 via @weberalexander pic.twitter.com/Jci0mkXwO8 — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) May 23, 2024

Amerikaanse groei stagneert

De Chicago Fed National Activity Index was in april negatief, vooral door productie-gerelateerde indicatoren. Dit maakte de centrale bank van Chicago donderdag bekend. De index daalde van -0,04 in maart tot -0,23 in april. Het cijfer voor maart werd neerwaarts bijgesteld. In een eerdere raming was er nog sprake van +0,15. Een negatief cijfer duidt op een vertraging van de groei, terwijl een positief cijfer juist op een groeiversnelling wijst.

Onderwijl blijft de Amerikaanse arbeidsmarkt op basis van de laatste cijfers over nieuwe steunaanvragen ijzersterk. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten is in de week eindigend op 18 mei gedaald. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering kwam uit op 215.000, goed voor een daling met 8.000. De verwachting lag op 220.000 aanvragen.

Nederlands consumentenvertrouwen daalt iets

Dan over naar Nederland waar het vertrouwen van consumenten in mei een fractie is gedaald ten opzichte van een maand eerder, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De kleine daling volgt op acht maanden waarin het consumentenvertrouwen juist verbeterde. Mensen waren deze maand negatiever over het economisch klimaat, maar iets minder negatief over de koopbereidheid.

De brede markt

De meeste aandelenbeurzen sluiten vandaag iets in het groen of iets in het rood. Goud en bitcoin doen een stap terug. Ook olie daalt, maar dat kan geen naam hebben. Rentes staan wel veel hoger tengevolge van positief macronieuws.

Aandelen in de picture

Top 3 stijgers en dalers op Beursplein 5

Ahold (-1,39%) vertelde vandaag tijdens z'n beleggersdag wat de doelstellingen voor de komende jaren zijn. De supermarktketen mikt voor de periode van 2025 tot en met 2028 op een samengesteld jaarlijks groeipercentage van de omzet van vier procent, waarbij de onderliggende operationele marge gemiddeld moet uitkomen op eveneens vier procent. Ahold wil verder meer inzetten op gezonde producten, meer huismerken verkopen, meer online verkopen en meer sparen. Beleggers zijn niet onder de indruk.

(-1,39%) vertelde vandaag tijdens z'n beleggersdag wat de doelstellingen voor de komende jaren zijn. De supermarktketen mikt voor de periode van 2025 tot en met 2028 op een samengesteld jaarlijks groeipercentage van de omzet van vier procent, waarbij de onderliggende operationele marge gemiddeld moet uitkomen op eveneens vier procent. Ahold wil verder meer inzetten op gezonde producten, meer huismerken verkopen, meer online verkopen en meer sparen. Beleggers zijn niet onder de indruk. ASML (+2,61%) breidt de samenwerking met de TU van Eindhoven verder uit. promovendi zullen worden getraind op het gebied van plasmafysica, mechatronica, optica en AI. Het bedrijf heeft daar €80 miljoen voor over.

(+2,61%) breidt de samenwerking met de TU van Eindhoven verder uit. promovendi zullen worden getraind op het gebied van plasmafysica, mechatronica, optica en AI. Het bedrijf heeft daar €80 miljoen voor over. Shell (+0,40%), onderdeel van de IEX Nederland Modelportefeuille, organiseerde recent een aandeelhouders vergadering. Wat kwam daaruit? Lees de analyse van IEX-analist Martin Crum.

(+0,40%), onderdeel van de IEX Nederland Modelportefeuille, organiseerde recent een aandeelhouders vergadering. Wat kwam daaruit? Lees de analyse van IEX-analist Martin Crum. NN (-1,18%) lost het nog uitstaande bedrag van €750 miljoen van een aantal achtergestelde obligaties met een rente van 4,75% vervroegd af.

(-1,18%) lost het nog uitstaande bedrag van €750 miljoen van een aantal achtergestelde obligaties met een rente van 4,75% vervroegd af. Een stevige adviesverhoging voor Unilever (+1,00%) van JPMorgan. Het koersdoel gaat omhoog van €41 naar €60, het advies van verkopen naar kopen.

(+1,00%) van JPMorgan. Het koersdoel gaat omhoog van €41 naar €60, het advies van verkopen naar kopen. Basic-Fit (+0,19%) verkoopt vijf Spaanse clubs.

(+0,19%) verkoopt vijf Spaanse clubs. Heijmans (+5,42%) was gisteren al flink gestegen op nieuwe optimistische doelstellingen en het aandeel vloog vandaag verder omhoog. Collegabouwer BAM (+3,81%) lifte vandaag mee omhoog.

(+5,42%) was gisteren al flink gestegen op nieuwe optimistische doelstellingen en het aandeel vloog vandaag verder omhoog. Collegabouwer (+3,81%) lifte vandaag mee omhoog. Kantoorverhuurder NSI (-1,85%) werd in de afgelopen maand ruim 10% meer waard. dat is deels te danken aan overnamespeculatie, schrijft IEX-analist Peter Schutte. Kopen?

(-1,85%) werd in de afgelopen maand ruim 10% meer waard. dat is deels te danken aan overnamespeculatie, schrijft IEX-analist Peter Schutte. Kopen? Opvallend trouwens dat de winkelaandelen Eurocommercial Properties (-0,87%) en Vastned (+1,92%) totaal verschillende kanten op gaan.

(-0,87%) en Vastned (+1,92%) totaal verschillende kanten op gaan. Viverion (+57,13%) verlegt de focus van Alzheimer naar een nierziekte en is daar optimistisch over. Dat zijn beleggers ook. Met de koerswinst van vandaag staat de koers van het biotechbedrijf wel nog altijd 85% lager dan begin dit jaar.

Stijgende rentes overal

Rentes in Europa stijgen vandaag over een breed front. Meevallende inkoopcijfers kunnen daarvan de reden zijn, net als stijgende lonen in het eerste kwartaal.

De Amerikaanse tienjaars beweegt richting 4,5%, terwijl de Japanse tienjaars die gisteren na zeer lange tijd weer eens boven 1% uitkwam vandaag een stapje terugdoet.

Overigens heeft de Turkse centrale bank de beleidsrente van 50% (!) vandaag ongewijzigd gelaten. De Turkse centrale bank streeft naar een inflatie van 5%. Daar zit deze momenteel met ca. 60% ver boven maar is - en dat is het goede nieuws - licht dalende.

Nederlandse tienjaars: 2,88% (+1,9%)

Duitse tienjaars: 2,59% (+2,4%)

Britse tienjaars: 4,30% (+1,5%)

Italiaanse tienjaars: 3,90% (+1,8%)

Amerikaanse tienjaars: 4,48% (+1,8%)

Japanse tienjaars: +0,99% (-1,0%)

Peilmoment: 16.00 uur

China verkoopt massaal Amerikaanse obligaties en koopt goud om minder afhankelijk te worden van de dollar https://t.co/MNk61vrjJ7 — Business Insider Nederland (@BINederland) May 23, 2024

Laatste adviezen

Het regent weer eens koopadviezen. Hier in Nederland krijgen Alfen (-4,93%) en DSM (-2,22%) een koopadvies. Verder koopaanbevelingen voor onder meer Ab Inbev, Volkswagen, Coca Cola, Johnson & Johnson, Volkswagen, JP Morgan Chase. Microsoft en Astrazeneca.

Bron: Guruwatch.nl

Agenda van vrijdag 24 mei 2024

Bedrijfscijfers zijn er niet.

08:00 uur: Economische groei eerste kwartaal (Dld)

08:00 uur: Detailhandelsverkopen april (VK)

08:45 uur: Ondernemersvertrouwen mei (Fra)

09:30 uur: B&S Group - jaarvergadering

10:00 uur: NN Group - jaarvergadering

14:30 uur: Orders duurzame goederen april (VS)

16:00 uur: Consumentenvertrouwen (UvM) mei, def. (VS)

Ik wens u een fijne avond!