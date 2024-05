Nvidia lijkt de beursdag te redden, Fed laat het afweten

De AEX-index gaat een hogere opening tegemoet nadat Nvidia had geleverd waar beleggers om vroegen: beter dan verwachte cijfers en een dividendverhoging.

Woensdagavond was de stemming op Wall Street bedrukt, nadat uit de Fed-notulen bleek dat de hoge inflatie de Fed-bestuurders zorgen baren. Maar toen enkele uren later Nvidia met cijfers kwam, die nog beter zijn dan verwacht, sloeg het sentiment op, in positieve zin.

Dat werkte door in Azië, waar aandelen van techbedrijven die zaken doen met Nvidia als warme broodjes over de toonbank gingen. En mogelijk ijlt dat positieve sentiment vandaag ook na op Beursplein 5.

Nvidia maakt het - weer - waar

De verwachtingen voor Nvidia waren hooggespannen. Maar het bedrijf heeft ze opnieuw weten te overtreffen. De omzet over Q1 kwam uit op $26 miljard, terwijl analisten op Wall Street hadden gerekend op $24,51 miljard. Om een beeld te krijgen van het groeitempo: een jaar eerder was de omzet nog $7,19 miljard en in Q4 van 2023 was dat $22,1 miljard. Zo hard kan het dus gaan.

De techreus behaalde een nettowinst van $14,88 miljard en de aangepaste winst per aandeel kwam uit op $6,12, waar analisten mikten op $5,22.

Ook aandeelhouders delen mee: het kwartaaldividend gaat fors omhoog, van $0,04 per aandeel naar $0,10 per stuk. Nvidia gaat wel op 7 juni het aandeel splitsen in de verhouding 10:1. Dit betekent dat het kwartaaldividend straks 1 cent per aandeel wordt.

$NVDA | Nvidia Q1 25 Earnings:

- Adj EPS $6.12 (est $5.65)

- Rev $26.0B (est $24.69B)

- Data Centre Revenue $22.6B (est $21.13B)

- Sees Q2 Rev $28B Plus Or Minus 2% (est $26.8B)

- Div Raised 150% To $0.01/Shr On Post-Split Basis

- Announces 10-For-1 Forward Stock Split — LiveSquawk (@LiveSquawk) May 22, 2024

Nvidia is een spil in de opmars van AI. Jensen Huang, oprichter en CEO, sprake van een 'industriële revolutie'. "AI zal voor bijna elke sector aanzienlijke productiviteitswinsten opleveren en bedrijven helpen kosten- en energie-efficiënter te worden, terwijl de omzetmogelijkheden worden vergroot", stelde hij.

Beleggers kregen wat ze hadden gehoopt. De koers was voorafgaand aan de cijferpublicatie met 0,5% gedaald, maar steeg in de nabeurshandel met ruim 6%.

De koersgrafiek laat zien wanneer het aandeel momentum heeft gekregen en waarom Nvidia vorig jaar werd geschaard onder de Magnificent Seven-aandelen:

Fed-notulen ogen hawkish

Het andere market moving event waren de notulen van de laatste vergadering van de Federal Reserve van 30 april en 1 mei, waarbij de rente ongemoeid werd gelaten. Een enorme lap tekst, waarin beleggers op zoek gingen naar hints over een toekomstige renteverhoging. Die zaten er echter niet in.

Uit de stukken bleek dat de Fed-officials zich meer zorgen zijn gaan maken over de inflatie. De rente verlagen was niet aan de orde. Mocht de inflatie niet verder richting de gewenste 2% duiken, dan zouden sommige Fed-bestuurders zelfs bereid zijn tot een nieuwe renteverhoging.

Dat is niet echt de toonzetting waar beleggers naar snakten. Toch blijft de markt voorsorteren op een eerste renteverlaging vlak na de zomer. Volgens de FedWatch Tool van CME Group wordt een renteverlaging op 18 september momenteel ingeprijsd op 60,7%. Dat is wel wat lager dan vorige week (73,2%), maar nog altijd een meerderheid.

Gemengd beeld in Azië

Het beeld in Azië was vannacht gemengd. De Japanse beurs lag er goed bij, maar in China kleurden de koersenborden donkerrood. Mogelijk maken de oplaaiende handelsoorlog met de Verenigde Staten en de oplopende spanningen met Taiwan beleggers kopschuw. Hier de standen van de belangrijkste indices op een rij, geklokt om 7.50 uur:

Nikkei 225: +1,1%

TOPIX (Japan): +0,5%

Shanghai Shenzhen CSI 300: -1,3%

Shanghai Composite index: -1,5%

Hang Seng (Hongkong): -1,8%

Kospi (Zuid-Korea): +0,1%

Techaandelen met exposure naar Nvidia in de lift

Aandelen van techbedrijven die leveren aan Nvidia surfden mee met het succes van de Amerikaanse techreus. Zo mocht Samsung Electronics, dat geheugenchips aan Nvidia levert, 1,4% bijschrijven. De Taiwanese chipreus TSMC, met afstand de grootste leverancier aan Nvidia, won 1,3%. Foxconn (officieel Hon Hai Precision Industry) zag de koers met 2,4% opveren. De beurswaarde van Advantest, de Japanse fabrikant van testapparatuur voor chipsector, nam zelfs toe met ruim 5%. Ook Softbank, dat een groot belang heeft in de Britse chipper Arm, profiteerde flink mee: de koers steeg met 4,7%, nadat Arm zelf nabeurs met 3,3% omhoog schoot.

Chinese tech daarentegen moest u gisteren niet hebben:

Alibaba: -4,6%

Baidu: -1,3%

Prosus-deelneming Tencent: -0,4%

Wall Street dipt na Fed-notulen

Wall Street bleef de eerste handelsuren dicht bij huis, in afwachting van de notulen van de Fed, maar sloeg de weg omlaag in nadat de stukken werden geopenbaard. Dat we een renteverlaging voorlopig op onze buik kunnen schrijven, viel toch een beetje tegen. Dit zijn de slotstanden:

S&P 500: -0,3%

Dow Jones-index: -0,5%

Nasdaq: -0,5%

De koers van Target kelderde met 8% na tegenvallende winstcijfers. Tesla verloor 3,5% na teleurstellende autoverkopen in Europa.

Verder waren beleggers in afwachting van de cijfers van Nvidia nabeurs. Deze bleken, zoals gezegd, de verwachtingen te overtreffen. De resultaten van een ander techbedrijf, Snowflake, sneeuwden letterlijk onder. Maar ook deze waren niet slecht. De winst viel een beetje tegen, maar de omzet was hoger dan verwacht en de verkoopprognose voor de rest van het jaar werd opgetrokken. Voor beleggers was het glas halfvol: de koers steeg in de nabeurshandel met 4,1%.

De indicatoren:

De Europese beurzen gaan een licht hogere opening tegemoet.

Chinese aandelen stonden vannacht onder druk, maar in Japan was de stemming opperbest.

Bij de CBOE VIX-index (graadmeter van volatiliteit) is ietsje opgelopen, maar van enige paniek is met een stand van 12,29 bepaald geen sprake.

De euro is fractioneel opgelopen naar 1,0827 ten opzichte van de dollar.

De Amerikaanse tienjaarsrente reageert nauwelijks op de Fed-notulen en noteert 4,43%: 1 basispuntje meer dan gisteren. De Nederlandse lange rente staat op 2,826%.

De goudprijs is na het vrijgeven van de Fed-notulen onder de $2.400 gedoken en staat 0,4% lager op $2.368 per troy ounce. YTD staat de goudprijs zo'n 15% hoger, terwijl zilver en koper plussen noteren van respectievelijk 28% en 23%. Analist Martin Crum boog zich gisteren over de vraag of we weer aan de vooravond staan van een commodities super cycle. Dit kunt u hier lezen.

De prijs van het 'zwarte goud' daalt ook, met 0,4%. Voor een vat WTI betaalt u nu $76,95 en een vaatje Brent-olie uit de Noordzee kost $81,02.



Dan het digitale goud: hier een zuinig minnetje van 0,1% op $69.409.

Nieuws, adviezen, shorts en agenda

Adviezen

Morgan Stanley zet DSM Firmenich op de kooplijst en ABN Amro Oddo is positiever over Alfen:

DSM Firmenich: naar €132 van €96 en houdadvies maakt plaats voor koopadvies - Morgan Stanley

Alfen: naar €60 van €45 en kopen - ABN Amro Oddo

Agenda: inkoopdata en rentebesluit Turkije



Na de drukte van gisteren nemen we vandaag wat gas terug. Later in de ochtend en middag worden de samengestelde inkoopmanagersindices van de eurozone en de VS bekend gemaakt. Dit zijn voorlopende indicatoren.

Ook staat de Chicago Fed-index op de rol. De Chicago Fed-index geldt als een belangrijke conjuncturele graadmeter. De index schoot bij de vorige meting verder boven de 0 (van +0,09 naar 0,15), mede dankzij een sterke arbeidsmarkt en toenemende vraag. Een positief cijfer duidt op een groeiversnelling. Bedenk wel bij Amerikaanse macro-cijfers wel dat goed nieuws slecht nieuws kan zijn: een sterke economie geeft de Fed ruimte om nog even te wachten met een eerste renteverlaging.

Verder neemt de Turkse centrale bank een rentebesluit. Eind april laste zij een rentepauze in, maar een rentetarief van 50% is natuurlijk schrikbarend hoog. Dat geldt ook voor de inflatie van 69,8% (!).

Hierbij de volledige agenda voor de rest van de dag:

09:30 uur: Samengestelde inkoopmanagersindex mei (Dld)

09:00 uur: Ahold Delhaize - Beleggersdag

10:00 uur: Samengestelde inkoopmanagersindex mei (eurozone)

10:30 uur: Samengestelde inkoopmanagersindex mei (VK)

11:00 uur: Aalberts - jaarvergadering

13:00 uur: Turkse centrale bank - rentebesluit

14:00 uur: Van Lanschot Kempen - jaarvergadering

14:30 uur: Steunaanvragen - wekelijks (VS)

14:30 uur: Chicago Fed-index april (VS)

15:45 uur: Samengestelde inkoopmanagersindex mei (VS)

16:00 uur: Nieuwe woningverkopen april (VS)

U bent weer bijgepraat. Veel succes en vooral plezier vandaag!