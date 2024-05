Gifbeker Boeing nog niet leeg

(ABM FN-Dow Jones) De problemen bij de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing houden aan. Een maand na de aankondiging dat het bedrijf in het eerste kwartaal van dit jaar bijna 4 miljard dollar kasgeld had verbruikt, waarschuwde financieel directeur Brian West investeerders donderdag dat het bedrijf op koers ligt voor een soortgelijke of ergere klap in het huidige kwartaal.

West zei ook dat het onwaarschijnlijk is dat Boeing het hele jaar contant geld zal genereren, omdat het bedrijf te maken heeft met opeenvolgende problemen in de productie en de toeleveringsketen. Het is een somberder beeld dan een maand geleden, toen het bedrijf nog verwachtte dat de kaspositie zou verbeteren en uiteindelijk in 2024 positief zou eindigen.

"We hebben onze klanten gefrustreerd en teleurgesteld vanwege enkele kwesties rond de productie- en toeleveringsketen waarmee we worden geconfronteerd", zei West tijdens een conferentie. De CFO verwacht wel dat Boeing in de tweede helft van het jaar contanten zou moeten gaan genereren.

Eerder deze week zei Boeing al dat China tijdelijk is gestopt met het in ontvangst nemen van MAX 8 vliegtuigen, zodat het de batterijen kan beoordelen die zijn meegeleverd in de 25-uurs cockpit-voicerecorder aan boord van de vliegtuigen. Amerikaanse en Chinese toezichthouders zijn in gesprek over de kwestie en Boeing zei woensdag dat het de kwestie aan die instanties zou overlaten.

Boeing had eind 2023 maar liefst 85 van de voor China bestemde MAX-jets in voorraad en heeft er dit jaar tot nu toe maar 22 afgeleverd. De leveringen werden dit jaar hervat na een jarenlange bevriezing door Peking sinds twee dodelijke crashes van de 737 MAX 8.

Ook maakte Boeing vorige maand nog gebruik van de financiële markten om 10 miljard dollar op te halen, omdat beleggers zich zorgen maakten over de liquiditeit van het bedrijf.

Na de laatste kwartaalresultaten heeft Moody's woensdag zijn kredietrating voor de ongedekte schuld van Boeing met één stap verlaagd naar Baa3, het laagste niveau voor investeringswaardige obligaties, de zogeheten investment grade. Moody's verwacht dat de druk op de kasstroom tot 2026 zal aanhouden en dat Boeing nieuwe schulden zal moeten maken, ook als het een deal bereikt om Spirit AeroSystems over te nemen.

Het aandeel Boeing noteerde donderdag 5 procent lager op 176,78 dollar. Dit jaar is het aandeel al zo’n 30 procent van haar beurswaarde verloren.