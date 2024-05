Ajax stelt Francesco Farioli aan als nieuwe hoofdtrainer

(ABM FN-Dow Jones) Ajax heeft overeenstemming bereikt met Francesco Farioli en OGC Nice over de overgang van de hoofdtrainer naar Ajax. Dit meldde de Amsterdamse voetbalclub donderdag.

Farioli tekende een contract van drie jaar, dat ingaat op 11 juni 2024 en een looptijd heeft tot en met 30 juni 2027.

De coach begon zijn trainerscarrière al in 2009 bij de jeugdafdelingen van verschillende Italiaanse clubs. In het voorjaar van 2021 werd hij hoofdtrainer bij Fatih Karagümrük, uitkomend in de Turkse Süper Lig. Hij was daarmee de jongste hoofdtrainer ooit in een Turkse competitie. In december 2021 werd Farioli hoofdtrainer van Alanyaspor, waar hij eerder assistent was. Medio 2023 werd Farioli aangesteld als hoofdtrainer bij het Franse OGC Nice, waarmee hij op de vijfde plaats in de Ligue 1 eindigde.

De technische staf van Ajax 1 wordt aangevuld met assistent-trainers Daniele Cavalletto en Felipe Sanchez Mateos, beiden eveneens overkomend van OCG Nice. Ook Dave Vos wordt als assistent-trainer aan de staf van het eerste elftal toegevoegd. Vos is sinds februari 2023 hoofdtrainer van Jong Ajax.

Jelle ten Rouwelaar wordt aangesteld als keeperstrainer. De voormalig doelman werkte eerder als keeperstrainer bij NAC Breda, Anderlecht en Burnley.

Technisch directeur Alex Kroes zei: "Francesco is een trainer die gepassioneerd met zijn vak bezig is, die alles tot in detail doordenkt en zijn gedachten goed kan overbrengen op zijn ploeg." Wij zijn erg enthousiast geworden door de gesprekken die we met hem voerden.