Wall Street verliest terrein gedurende de handel

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen toonden donderdag een verdeeld beeld met nog een paar uur handel te gaan. Gedurende de handel verloren de drie indices terrein, waarbij beleggers onder meer de notulen van de Fed en de cijfers van Nvidia beoordeelden.

De S&P 500 noteerde 0,4 procent lager op 5.284,99 punten, de Nasdaq daarentegen steeg 0,1 procent naar 16.814,43 punten en de Dow Jones-index daalde 1,3 procent tot 39.170,55 punten.

De Nasdaq profiteerde vooral van zwaargewicht Nvidia die 11 procent kon bijschrijven en een nieuw record vestigde boven de 1.050 dollar per aandeel. Volgens data van FactSet is Nvidia inmiddels bijna 2,6 biljoen dollar waard en dat is bijna evenveel als alle Duitse beursgenoteerde bedrijven samen.

De Dow Jones had vooral last van Boeing. Het aandeel daalde bijna 7 procent, nadat de gifbeker daar nog niet leeg bleek en er onder andere werd gewaarschuwd dat de kaspositie onder flinke druk staat.

Ook verwerkten beleggers de Fed-notulen van woensdag. De notulen van de laatste vergadering van de Federal Reserve leken te benadrukken dat de centrale bank voorzichtig blijft met het verlagen van de rente, omdat de inflatie ondanks alle inspanningen hardnekkig hoog blijft. Fed-bestuurders houden vooralsnog een slag om de arm met betrekking tot een eerste renteverlaging, terwijl een deel zelfs een renteverhoging niet uitsluit.

Volgens Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild verwacht CEO David Solomon van Goldman Sachs geen renteverlaging dit jaar, terwijl zijn collega van JPMorgan, Jamie Dimon, waarschuwde dat het geen zin heeft om te proberen in te schatten waar de rente zal komen te staan.

Op macro-economisch vlak was er donderdag aandacht voor de wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS. Afgelopen week werden 215.000 nieuwe steunaanvragen gedaan, een daling van 8.000 ten opzichte van een week eerder en onder de verwachting van 220.000 nieuwe aanvragen.

De Chicago Fed index toonde in de maand april een sterkere krimp van de activiteit. De index daalde van -0,04 tot -0,23. Ook bleek dat er in april in de VS aanzienlijk minder nieuwe eengezinswoningen werden verkocht.

Het aantal verkochte nieuwe eengezinswoningen daalde met 4,7 procent op maandbasis tot 634.000 stuks geannualiseerd. Er werd vooraf door economen gerekend op 677.000. Het cijfer voor maart werd ook neerwaarts bijgesteld van 693.000 tot 665.000.Op jaarbasis daalde het aantal verkochte nieuwe woningen in april met 7,7 procent. De gemiddelde verkoopprijs was in april 505.700 dollar.

De Amerikaanse industrie en dienstensector zijn daarentegen in mei harder gegroeid dan in de maand ervoor. De inkoopmanagersindex voor de industrie steeg van 50,0 naar 50,9, terwijl de index voor de dienstensector flink verbeterde, van 51,3 naar 54,8. De samengestelde index kwam daarmee uit op 54,4, tegenover 51,3 in april. Dat is de hoogste stand in ruim twee jaar.

De olieprijzen daalden voor de vierde dag op rij en noteerde een vat WTI-olie 1,2 procent lager op 76,70 dollar.

De rentes stegen donderdag na de verontrustende signalen vanuit de Fed qua inflatie en sterke Amerikaanse macrodata. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde 5 basispunten hoger op 4,48 procent en de euro/dollar werd verhandeld op 1,0809.

Stijgers en dalers

Nvidia steeg ruim 11 procent. Het bedrijf behaalde in het eerste kwartaal een omzet van 26 miljard dollar, wat beter was dan het bedrijf zelf had voorzien en ook boven de analistenconsensus. Voor het lopende kwartaal rekent Nvidia op een omzet van gemiddeld 28 miljard dollar, waar de markt 26,5 miljard dollar voorspelde. Verder kondigde het AI-bedrijf een aandelensplitsing aan van 10-voor-1, die op 7 juni nabeurs wordt doorgevoerd.

Boeing daarentegen beleefde een slechte dag en daalde bijna 7 procent. De problemen bij de houden aan en een maand na de aankondiging dat het bedrijf in het eerste kwartaal van dit jaar bijna 4 miljard dollar kasgeld had verbruikt, waarschuwde financieel directeur Brian West investeerders donderdag dat het bedrijf op koers ligt voor een soortgelijke of ergere klap in het huidige kwartaal.

Ook lopen de levering aan China allerminst soepel. Eerder deze week zei Boeing al dat China tijdelijk is gestopt met het in ontvangst nemen van MAX 8 vliegtuigen, zodat het de batterijen kan beoordelen die zijn meegeleverd in de 25-uurs cockpit-voicerecorder aan boord van de vliegtuigen. Amerikaanse en Chinese toezichthouders zijn in gesprek over de kwestie en Boeing zei woensdag dat het de kwestie aan die instanties zou overlaten.

De Amerikaanse notering van TSMC steeg 2 procent nadat de Taiwanese chipproducent weer iets positiever werd over de outlook voor de mondiale chipsector. TSMC rekent nu op een groei van 10 procent dit jaar, waar dat in april nog "rond de 10 procent" was. Dat was toen een verlaging ten opzichte van een eerder verwachte groei van "meer dan 10 procent."

De aandelen van DuPont stegen fractioneel. Het bedrijf is van plan om zich op te splitsen in drie afzonderlijke naamloze vennootschappen, waarbij de scheiding naar verwachting binnen 18 tot 24 maanden zal zijn voltooid.

Live Nation daalde 7,7 procent in de voorbeurshandel nadat The Wall Street Journal meldde dat het Amerikaanse ministerie van Justitie en een groep staten van plan zijn het bedrijf aan te klagen, omdat de eigenaar van Ticketmaster zijn ticketmonopolie heeft gebruikt om de concurrentie te onderdrukken. Het bedrijf zou volgens de autoriteiten moeten worden opgesplitst.

De aandelen van Snowflake kwamen sterk uit de startblokken met een winst van 5 procent na het verhogen van de outlook voor het lopende boekjaar. Wel stelde de winst in het afgelopen kwartaal teleur. Gedurende de handel leverde het aandeel alle winst weer in en verloor ruim 3 procent.

De aandelen van Mondelez noteerden 1,4 procent lager. De Europese Commissie heeft Mondelez donderdag een boete van omgerekend 337,5 miljoen euro opgelegd voor het belemmeren van de grensoverschrijdende handel in chocolade, koekjes en koffieproducten tussen de lidstaten. Omdat Mondelez, bekend van merken als Milka, Oreo, Cadbury en LU, medewerking heeft verleend aan het onderzoek en zijn verantwoordelijkheid heeft genomen, krijgt het wel een boetevermindering van 15 procent

News Corp steeg 0,6 procent. De uitgever van Dow Jones Newswires en The Wall Street Journal heeft een licentiedeal gesloten met OpenAI, die over een periode van vijf jaar een waarde van meer dan 250 miljoen dollar zou hebben.

Modelabel Ralph Lauren wist de verwachtingen te verslaan in het afgelopen kwartaal maar de outlook viel tegen. Het aandeel wist toch bijna 4 procent terreinwinst te boeken.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999