Beursblik: zwak banenrapport VS blaast kans op renteverlaging september nieuw leven in

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) Het Amerikaanse banenrapport dat vrijdag verscheen was niet heel slecht maar er zijn wel tekenen van verzwakking zichtbaar. Dit schreef ING in reactie op de banencijfers. In april kwamen er in de Verenigde Staten 175.000 banen bij, waar een groei van 240.000 banen was voorzien. "Misschien kreeg Fed-voorzitter Powell een vroege blik op het banenrapport, gezien zijn dovish klinkende persconferentie op woensdag", zei econoom James Knightley, doelend op de persconferentie van Powell na het rentebesluit. Volgens Knightley is het geen vreselijk banenrapport, "maar het is de eerste keer sinds lange tijd dat elk onderdeel van het rapport zwakker is dan verwacht." De markt houdt volgens ING dan ook volledig rekening met een renteverlaging van 25 basispunten in september en een tweede verlaging voor het einde van het jaar, waarmee het totaal zou moeten uitkomen op circa 50 basispunten aan verlagingen in 2024. Vlak voor het rentebesluit van woensdag werden slechts 25 basispunten aan renteverlagingen ingeprijsd voor 2024 als geheel, volgens de econoom. De Amerikaanse tienjaarsrente is vrijdag na het banenrapport gedaald tot 4,53 procent, terwijl de tweejarige Treasury yield daalde tot 4,82 procent. Eerder deze week noteerde de korte rente nog rond 5,00 procent. Bron: ABM Financial News

