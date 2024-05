Update: Aziatische beurzen noteren verdeeld Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen noteerden dinsdagochtend verdeeld, na een groen slot op Wall Street maandagavond. Koploper was de KOSPI index in Seoel, die na een feestdag 2,0 procent hoger koerste. Ook de beurs in Japan noteerde na een vrije maandag hoger. De Nikkei won 1,4 procent, terwijl Sydney na het rentebesluit van de Reserve Bank of Australia 1,0 procent won. De Chinese beurzen stonden daarentegen in het rood. De Australische centrale bank hield zijn belangrijkste rentetarief conform verwachting voor de vierde keer op rij ongemoeid op 4,35 procent. De centrale bank zei in een verklaring dat de inflatie weliswaar afneemt, maar toch nog steeds te hoog is, gelet op de doelstelling van een inflatie van 2,0 procent. De olieprijs liet weinig beweging zien op 78,61 dollar per vat, na een bescheiden stijging maandagavond in New York. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een licht hogere opening. Update: om juiste handelsdag Wall Street aan te geven. Bron: ABM Financial News

