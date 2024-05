Siemens Healthineers ziet resultaten aantrekken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Siemens Healthineers heeft de resultaten in het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar zien aantrekken en de outlook voor heel dit jaar gehandhaafd. Dit bleek dinsdagochtend uit cijfers van het Duitse bedrijf. In het afgelopen kwartaal kwam de omzet uit op 5,4 miljard euro, goed voor een stijging op jaarbasis van 1,7 procent. Op vergelijkbare basis steeg de omzet met 3,0 procent. De aangepaste EBIT steeg daarnaast met 8,0 procent tot 822 miljoen euro, bij een marge van 15,1 procent. Een jaar eerder lag de marge nog op 14,3 procent. Onder de streep restte voor Siemens Healthineers een winst van 431 miljoen euro. Dit was 108 miljoen euro in het tweede kwartaal een jaar eerder. De vrije kasstroom verslechterde daarentegen flink, van 517 miljoen euro naar 120 miljoen euro. CEO Bernd Montag zei dat na een goed eerste kwartaal het groeitraject ook in het afgelopen kwartaal werd doorgezet. Outlook De outlook voor heel 2024 werd dinsdag gehandhaafd. Siemens Healthineers mikt op een vergelijkbare omzetgroei van 4,5 tot 6,5 procent. Exclusief de omzet uit coronatesten, zal de omzet met 5,0 tot 7,0 procent stijgen. De aangepaste winst per aandeel zal uitkomen tussen de 2,10 en 2,30 euro. Bron: ABM Financial News

