Heijmans verkoopt meer woningen

(ABM FN-Dow Jones) Heijmans heeft in het eerste kwartaal van dit jaar meer woningen verkocht en houdt vast aan de outlook voor 2024, die in februari bij de jaarcijfers werd afgegeven. Dit meldde de bouwer dinsdag voorbeurs in een kwartaalupdate.

In de afgelopen verslagperiode was het verkoopvolume van nieuwbouwwoningen hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. De bouwer verkocht tot en met april 2024 952 woningen, ten opzichte van 472 in dezelfde periode in 2023. De belangrijkste verbetering betrof de verkoop aan particulieren, aan wie de verkoop op een vergelijkbare basis met 30 procent steeg.

Volgens CEO Ton Hillen is er nu nadrukkelijk veel aandacht voor verruiming van het aanbod betaalbare woningen. "Aandacht voor dit deel van de markt is belangrijk, maar we mogen daarbij doorstroming niet uit het oog verliezen. De woningmarkt is juist gebaat bij nieuwe woningen in het midden en hogere segment ten gunste van een goede doorstroming, zodat er ook meer bestaande woningen voor starters beschikbaar komen", aldus Hillen dinsdag.

De divisies Bouw & Techniek en Infra blijven volgens Heijmans dankzij opdrachten die gebaseerd zijn op langjarige klantrelaties goed presteren.

De onderneming organiseert op 22 mei een beleggersdag waarop het een toelichting verschaft op 'Strategie Samen naar 2030'.

Outlook

Voor het lopende jaar rekent Heijmans nog altijd op een onderliggende EBITDA-marge van minimaal 6,5 procent en zei dinsdag nog altijd zicht te hebben op een omzet van 2,5 miljard euro.

Hillen stelde dinsdag dat de stijging van de huizenverkoop aan particulieren doorzet en er vertrouwen is voor het verdere verloop voor 2024.