Aantrekkende winstgevendheid bij Kendrion

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kendrion is 2024 traag gestart, zoals was verwacht, maar zag ondanks een lagere omzet de winstgevendheid wel aantrekken. Dit bleek dinsdag voorbeurs uit cijfers van de specialist in elektromagneten. CEO Joep van Beurden sprak van een sterk eerste kwartaal, "vooral gezien de aanhoudende uitdagende marktomstandigheden". Terwijl de omzet daalde, steeg de zogeheten 'added value' marge met 70 basispunten, aldus de topman. Kendrion behaalde een kwartaalomzet van 75,1 miljoen euro en boekte daarop een EBITDA van 10,1 miljoen euro. Een jaar eerder bedroeg de omzet 82,5 miljoen euro, mits aangepast voor de desinvestering van Automotive. Indien niet aangepast voor deze desinvestering, dan daalde de omzet met 3 procent naar 133,0 miljoen euro. En de genormaliseerde EBITDA liep op van 15,7 naar 16,1 miljoen euro, een plus van 3 procent. De genormaliseerde winst voor amortisatie steeg met 4 procent naar 5,8 miljoen euro. Halverwege april meldde Kendrion de verkoop van de Automotive-tak in Europa en de VS voor een bedrag van 65 miljoen euro aan Solero Technologies. Dinsdag sprak Kendrion van een "significante" verbetering van de winstgevendheid in het segment industriële remmen, ondanks de lastige marktomstandigheden. Dit was volgens topman Van Beurden vooral te danken aan de "strikte kostenmaatregelen" die Kendrion nam. Kendrion meldde een schuld van 145,7 miljoen euro aan het einde van maart. Outlook Kendrion verwacht dat de trends van de afgelopen kwartalen nog wel even doorzetten. Daarom zal het bedrijf blijven inzetten op kostenmaatregelen, vooral bij de tak voor industriële remmen. "Met de Chinese fabriek nu volledig operationeel, zijn we klaar voor het op stoom komen van onze Chinese automotive-activiteiten vanaf het tweede kwartaal", zei Van Beurden. Op 5 september organiseert Kendrion een beleggersdag en de onderneming wil dan doelen presenteren voor de middellange termijn. Bron: ABM Financial News

