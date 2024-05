Nederlandse inflatie inderdaad gedaald

(ABM FN-Dow Jones) De consumentenprijzen in Nederland zijn in april op jaarbasis minder hard gestegen dan een maand eerder. Dit bleek dinsdag uit een definitieve raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Afgelopen maand steeg het prijspeil met 2,7 procent op jaarbasis, na een prijsstijging van 3,1 procent in maart. Daarmee is de inflatiestijging gelijk aan de voorlopige raming van het CBS, die op 30 april werd gepubliceerd.

De daling van de inflatie in april is vooral toe te schrijven aan de prijsontwikkeling van een verblijf in bungalowparken. Rond feestdagen en in vakanties zijn prijzen van diensten in verband met toerisme hoger doordat meer mensen er op uit trekken. Doordat Pasen in 2024 vroeg viel en de meivakantie laat, telde april minder vakantiedagen dan vorig jaar. Daardoor waren prijzen van een verblijf in bungalowparken in april 2024 gemiddeld lager dan in april 2023. In april was een verblijf gemiddeld 5,2 procent goedkoper dan in dezelfde maand vorig jaar, terwijl dat in maart nog 16,0 procent duurder was dan een jaar eerder.