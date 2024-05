Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een hogere opening tegemoet, nadat zowel in Europa als op Wall Street maandag winsten werden geboekt.

IG voorziet een openingswinst van 54 punten voor de Duitse DAX, een plus van 20 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 37 punten voor de Britse FTSE 100.

De Federal Reserve, het Amerikaanse arbeidsmarktrapport en bedrijfsresultaten blijven de beurshandel domineren, zei econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

"Van zeven naar één renteverlaging, maximaal twee. Dat is de weg die beleggers sinds begin dit jaar hebben afgelegd voor het aantal verwachte renteverlagingen door de Federal Reserve", aldus Aben.

"Dat weerspiegelt zich ook in het verloop van de langetermijnrente. Aan het begin van 2024 bedroeg het tienjarige rentetarief in de VS 3,9 procent, maar dit is inmiddels gestegen naar 4,5 procent. In Duitsland steeg de vergelijkbare rente van 2,0 procent naar 2,5 procent. Een verdere stijging van deze renteniveaus verwachten we niet", voegde hij toe.

De markt kreeg maandag een reeks inkoopmanagersindices voor de dienstensector te verwerken. De dienstensector in de eurozone is in april in een hoger tempo gegroeid. De index steeg van 51,5 naar 53,3, het hoogste niveau in elf maanden.

De afzonderlijke indexen van de lidstaten lieten min of meer een identiek beeld zien. In Duitsland trok de groei verder aan, in Frankrijk sloeg een krimp om naar groei en in Italië ging het groeitempo licht omlaag. In Spanje trok de groei in april juist iets aan.

De producentenprijzen in de eurozone zijn in maart op maandbasis gedaald met 0,4 procent, terwijl op jaarbasis sprake was van een daling met 7,8 procent.

Bedrijfsnieuws

Verzekeraars zaten maandag in de lift. In de Duitse DAX steeg Allianz circa 2,0 procent. Ook Munich Re deed goede zaken. Het aandeel won ongeveer 2,8 procent. In de Franse CAC 40 steeg AXA circa 2,4 procent en in Amsterdam wonnen ASR, NN en Aegon circa 2,0 procent.

Ook aandelen van Europese autofabrikanten waren maandag in trek, net als die van halfgeleiders, die vorige week juist nog onder druk stonden.

Volkswagen steeg circa 1,3 procent, terwijl Mercedes-Benz ongeveer 1,4 procent won. Porsche noteerde circa 0,8 procent hoger.

Infineon won 2,6 procent in Frankfurt. STMicroelectronics steeg 0,1 procent in Parijs. ASML steeg 1,3 procent, ASMI won 0,6 procent en Besi noteerde 1,4 procent hoger.

PostNL leverde in Amsterdam 3,9 procent in, na teleurstellende kwartaalcijfers. Sectorgenoot Bpost daalde 2,6 procent.

Supermarktketen Colruyt daalde op de Belgische beurs met 2,2 procent. Kepler Cheuvreux begon het aandeel te volgen met een Reduceren advies.

Euro STOXX 50 4.956,96 (+0,7%)

STOXX Europe 600 508,22 (+0,5%)

DAX 18.175,21 (+1,0%)

CAC 40 7.996,64 (+0,5%)

FTSE 100 8.213,49 (+0,5%)

SMI 11.327,66 (+0,5%)

AEX 891,13 (+0,4%)

BEL 20 3.929,00 (+0.4%)

FTSE MIB 33.986,90 (+1.1%)

IBEX 35 10.917,50 (+0,6%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures dinsdag overwgend hoger, maar zonder grote koersuitslagen.

De Amerikaanse beurzen zijn maandag hoger gesloten, vanwege de hoop op renteverlagingen door de Fed.

"De afkoeling van de arbeidsmarkt doet de hoop op renteverlagingen door de Fed toenemen. Zoals eerder aangehaald, hoeft uitstel geen afstel te betekenen", zei econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

"De Fed verkeert niet in een positie om de rente meteen te verlagen, maar kan dit wel iets eerder doen dan begin vorige week werd gedacht", zei Swissquote Bank.

De voorzitter van de Richmond Fed, Thomas Barkin, zei maandag dat de Amerikaanse centrale bank met een solide arbeidsmarkt en veerkrachtige economie in de positie is om een afwachtende houding aan te nemen. Hij is bovendien van mening dat de volledige impact van de hogere rentetarieven zijn weg nog moet vinden naar de economie.

Hij zei er optimistisch over te zijn dat het huidige restrictieve beleid van de Fed de inflatie uiteindelijk weer op het niveau van de doelstelling van de Fed van twee procent kan brengen.

De focus zal deze week verschuiven naar de bedrijfscijfers van onder meer Walt Disney op dinsdag en Uber en Airbnb op woensdag.

De juni-future voor een vat ruwe olie sloot maandag op de New York Mercantile Exchange 0,37 dollar, ofwel 0,47 procent, hoger op 78,48 dollar.

Op macro-economisch vlak staat op dinsdag in de VS alleen het consumentenkrediet op de agenda.

Bedrijfsnieuws

Tyson Foods daalde circa 6,2 procent. De vleesproducent behaalde in het tweede kwartaal van zijn lopende boekjaar een beter dan verwachte winst, terwijl de omzet licht onder de consensus uitkwam. Opvallend was de verbetering bij de tak die kipproducten maakt. Dit zorgde voor winst op operationeel niveau, waar er een jaar eerder nog een verlies in de boeken kwam.

Berkshire Hathaway heeft in het eerste kwartaal zijn belang in Apple verkleind, terwijl de operationele winst steeg. Dit bleek zaterdag uit de resultaten van het investeringsbedrijf van Warren Buffett, dat ook zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering hield in Omaha in Nebraska.

Berkshire had eind 2023 905 miljoen aandelen Apple. Aan het einde van het eerste kwartaal waren dit er nog 790 miljoen. Buffett zei zaterdag dat het "zeer waarschijnlijk" is dat Apple aan het eind van het jaar nog steeds de grootste investering van Berkshire zal zijn.

Per Class A-aandeel steeg de winst van Berkshire in het eerste kwartaal op jaarbasis met 40 procent naar 7.796 dollar. Hier gingen analisten volgens FactSet uit van 6.702 dollar. Het aandeel won ongeveer 0,6 procent.

Apple, dat na de beter dan verwachte kwartaalcijfers en de aankondiging van een fors aandeleninkoopprogramma donderdag nabeurs, op vrijdag nog 6 procent hoger sloot, daalde maandag circa 0,9 procent.

Later in de week is het nog de beurt aan onder meer Disney, Nikola, Lyft, beursdebutant Reddit, Uber en Beyond Meat.

Aandelen van Perficient stegen maandag circa 52,4 procent, nadat bekend werd dat de digital consultancy onderneming wordt overgenomen door EQT voor 3 miljard dollar.

De Amerikaanse notering van Li Auto steeg maandag circa 4,0 procent, nadat de Chinese fabrikant van elektrische voertuigen sterke orders voor zijn goedkope model rapporteerde. Sectorgenoot Nio noteerde circa 2,4 procent hoger. Xpeng daalde 0,7 procent. Tesla won ongeveer 1,8 procent.

S&P 500 index 5.180,74 (+1,0%)

Dow Jones index 38.852,27 (+0,5%)

Nasdaq Composite 16.349,25 (+1,2%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag per saldo lager, maar de Japanse Nikkei index won wel, nadat deze beurs maandag nog gesloten was.

Nikkei 225 38.804,39(+1,5%)

Shanghai Composite 3.136,62 (-0,1%)

Hang Seng 18.420,38 (-0,9%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0764. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar nog op 1,0768 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0776 op de borden.

USD/JPY Yen 154,46

EUR/USD Euro 1,0764

EUR/JPY Yen 166,27

MACRO-AGENDA:

00:30 Inkoopmanagersindex diensten - April (Jap)

06:30 Inflatie - April (NL)

06:30 Reserve Bank of Australia - Rentebesluit (Aus)

08:00 Fabrieksorders - Maart (Dld)

08:00 Handelsbalans - Maart (Dld)

11:00 Detailhandelsverkopen - Maart (eur)

21:00 Consumentenkrediet - Maart (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Infineon - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 UBS - Cijfers eerste kwartaal (Zwi)

07:00 UniCredit - Cijfers eerste kwartaal (Ita)

07:00 Zalando - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

08:00 BP - Cijfers eerste kwartaal (VK)

13:00 Disney - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Nikola - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Lyft - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Reddit - Cijfers eerste kwartaal (VS)