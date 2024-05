Arcadis ontvangt meerjarig contract in Canada Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis heeft van het ministerie van transport van Ontario een contract voor vijf jaar toegewezen gekregen voor de realisering van zogeheten digital asset management. Dit maakte het ingenieursbedrijf dinsdag bekend zonder financiële details. Arcadis zei dinsdag dat dit de grootste overeenkomst betreft op het gebied van enterprise decision analytics, waarbij voor klanten processen als planning en uitvoering zo optimaal worden uitgevoerd. Het contract kent een optie tot verlenging met nog eens vijf jaar. Bron: ABM Financial News

