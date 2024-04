Europese beurzen onderuit bij oplopende rentes

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag overwegend lager geëindigd. De Stoxx Europe 600 index daalde 0,6 procent tot 502,38 punten. De Duitse DAX liet een verlies optekenen van 1,0 procent op 17.917,28 punten. De Franse CAC 40 sloot 0,9 procent in de min bij een stand van 8.016,65 punten. De Britse FTSE sloot 0,5 procent hoger op 8.078,86 punten.

De rode koersenborden van donderdag volgen op een lager slot een dag eerder. "Tegenvallende updates van Kering, het moederbedrijf van Gucci, en farmaceut Roche, in combinatie met sterk oplopende rentes, verpesten in de middag helaas de stemming op de Europese beurzen", legde investment manager Simon Wiersma van ING uit.

Sterke macrocijfers wakkerden daarbij de zorgen aan over "het mogelijk uitstellen van de renteverlagingen door de Europese Centrale Bank", verklaarde de expert van ING.

Verder konden beleggers donderdag aan de slag met een reeks aan kwartaalcijfers uit Europa en aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, waar techreus Meta teleurstelde met de outlook.

Daarbij was de stemming ook terughoudend in afwachting van Amerikaanse bbp-cijfers, die uiteindelijk een lager dan verwachte groei toonden in het eerste kwartaal. Dat zou volgens marktkenners echter gunstig kunnen zijn voor de timing van een eerste renteverlaging door de Federal Reserve. Maar omdat een PCE-indicator voor het eerste kwartaal flink opliep, stegen de obligatierentes donderdag verder.

De Duitse tienjaarsrente liep woensdag al op en steeg donderdag nog verder, naar 2,63 procent bij het Europese slot. De Amerikaanse variant steeg naar 4,71 procent.

Volgens de FedWatch Tool van CME houdt de markt nu pas in juli voor het eerst voorzichtig rekening met een renteverlaging, maar de kansen slinken en de kans op een eerste verhoging in september is momenteel het hoogst. Mogelijk verlaagt de Fed de rente dit jaar twee keer, maar de kans op slechts één verlaging lijkt het grootst.

Op macro-economisch vlak werd donderdag verder bekend dat het consumentenvertrouwen in Duitsland in mei minder negatief is geworden. Ook het vertrouwen in Frankrijk verbeterde verder.

De euro/dollar handelde rond het Europese slot op 1,0716. De olieprijzen daalden rond een procent.

Bedrijfsnieuws

In Frankfurt deden Deutsche Bank en Infineon goede zaken, terwijl Symrise hekkensluiter was in de DAX met een verlies van 4 procent. In Parijs vielen BNP Paribas, STMicroelectronics en Sanofi positief op, maar leverde Dassault in de CAC 40 wel meer dan 4 procent in. Ook aandelen van luxemerken LVMH en Hermes stonden flink onder druk. Hermes herstelt maar moeizaam in China, bleek uit een toelichting op de kwartaalcijfers.

BNP Paribas publiceerde beter dan verwachte cijfers met daarin een lager dan verwachte voorziening voor slechte leningen. De outlook werd gehandhaafd. Het aandeel steeg bijna een procent.

Sectorgenoot Deutsche Bank heeft in het eerste kwartaal meer winst geboekt, door kostenbeheersing en aantrekkende inkomsten uit investment banking. Het aandeel sloot als koploper op de Duitse beurs ruim 8 procent hoger.

BASF boekte in het eerste kwartaal een EBITDA die in alle segmenten opliep. Daar stonden dan weer voorzieningen tegenover. De vaste kosten zijn gedaald. De kwestie in en rondom de Rode Zee zorgde voor minder import en daarmee voor voorraadvorming. De koers sloot donderdag 0,6 procent lager.

STMicroelectronics gaf donderdag voor 2024 een omzetwaarschuwing af die grimmiger was dan waar de markt rekening mee hield. De omzetverwachting ging van 15,9 tot 16,9 miljard euro naar 14 tot 15 miljard euro. Het bedrijf kampt met een dalende vraag naar chips uit de automotivesector. STMicroelectronics sloot toch 1,1 procent hoger.

Sectorgenoot Infineon steeg 3,6 procent. ASML leverde licht in.

BE Semiconductor Industries heeft in het eerste kwartaal van 2024 de eigen outlook gehaald, zoals verwacht, maar presenteerde wel een teleurstellende orderinstroom. Het aandeel verloor ruim 2 procent in Amsterdam.

De omzet van Unilever is in het eerste kwartaal van 2024 onderliggend minder hard gegroeid ten opzichte van de drie maanden ervoor, maar wel harder dan analisten hadden voorzien. Unilever rekent voor de komende jaren nog steeds op een onderliggende omzetgroei van 3 tot 5 procent. Daarnaast zal Unilever "een bescheiden" verbetering van de onderliggende operationele marge leveren. Het aandeel sloot bijna 6 procent hoger.

Sectorgenoot Nestlé kende een zwakke jaarstart, merkten analisten van Bernstein op. de omzetgroei viel in het eerste kwartaal flink terug en kwam ook ruim onder de verwachting uit. Het aandeel daalde 2,2 procent in Zürich. De outlook werd wel gehandhaafd.

Adyen heeft in het eerste kwartaal fors hogere volumes en omzetten gerealiseerd, maar waar de volumes meevielen, viel de omzet toch wat tegen. De koers daalde ruim 18 procent.

RELX is dit jaar goed gestart, met een aanhoudende verschuiving naar analyse en tools die besluitvorming van klanten ondersteunen. RELX herhaalde donderdag de outlook. Het aandeel noteerde toch een min van 0,7 procent.

Anglo American heeft een bod ontvangen van rivaal BHP Group. Anglo American heeft een marktkapitalisatie van 35 miljard dollar. Het bestuur gaf aan het ontvangen bod te bestuderen. Het aandeel Anglo American sloot donderdag ruim 16 procent hoger in Londen en BHP Group daalde meer dan 2 procent.

WPP maakte een daling in de autonome omzet bekend, maar volgens Citi Research kon dat worden toegeschreven aan bekende aspecten als een grotere blootstelling van techklanten en China. De koers van het Britse pr- en advertentiebedrijf sloot bijna een procent lager in Londen.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerden de beurzen op Wall Street in het rood. De toonaangevende S&P 500 verloor 1,3 procent, de Nasdaq 1,64 procent en de Dow Jones verloor 1,7 procent.