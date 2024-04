De langverwachte kopercrisis is aangebroken, zegt Bank of America Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America ziet met de switch naar elektrisch aangedreven auto's een toenemend tekort aan koper en spreekt in een rapport over een lang verwachte crisis. Dit maakte de Amerikaanse bank dinsdag bekend. Bank of Amerika ziet de koperprijs in het vierde kwartaal van dit jaar oplopen naar 10.250 dollar per ton, een verhoging van de eerdere raming met 8 procent. De bank wees in een verklaring voor de schaarste aan koper op het gebrek aan mijnbouwprojecten, de genoemde elektrificatie, andere vergroeningsmaatregelen en de opleving in de wereldeconomie. De prijs van koper is jaar al circa 9 procent opgelopen en noteerde dinsdag op 9.281,36 dollar per ton. Bron: ABM Financial News

