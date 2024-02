NN aan kop in licht lagere AEX Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend licht lager, na een reeks bedrijfscijfers. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,3 procent tot 844,59 punten. In de AEX werd de beeldvorming bepaald door een stroom aan bedrijfsresultaten, onder meer van NN, UMG en ASR Nederland. De resultaten werden overwegend positief ontvangen, met uitzondering van die van ASR. Techaandelen drukten de index evenwel in het rood, met verliezen tot krap drie procent voor ASMI, Prosus, Adyen en ASML. De daling van techwaarden tekende zich woensdagavond al af op Wall Street. De Nasdaq verloor toen bijna een procent. Beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx wees op licht tegenvallende cijfers over de Amerikaanse economie van woensdag. "Dit was een trigger voor de beurzen om woensdag gematigd lager te sluiten", aldus de expert van Lynx. Volgens analisten van SEB zijn beleggers in een afwachtende modus in aanloop naar belangrijke inflatiecijfers uit de VS vanmiddag. Analisten voorzien een inflatie in januari op maandbasis van 0,3 procent en van 2,4 procent op jaarbasis. Recent kreeg Wall Street nog tegenvallende consumenten- en producenten inflatiecijfers te verwerken. “Beleggers hebben hun hoop op spoedige renteverlagingen al flink teruggeschroefd, en een teleurstellend PCE-rapport zou de zorgen over de rente op staatsobligaties kunnen versterken”, zei analist Joe Mazzola van Charles Schwab. De leiders van de twee kamers van het Amerikaanse Congres bereikten vannacht een overeenkomst die tijdelijke financiering garandeert van de overheidsuitgaven in 2024, zo merkte SEB nog op. Daarmee wordt een sluiting van de overheid op korte termijn mogelijk vermeden. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0852. De olieprijzen daalden licht. Naast inflatiecijfers, krijgen beleggers nog inzicht in onder meer de wekelijkse steunaanvragen en de inkoopmanagersindex over de regio Chicago. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen won UMG na cijfers 6,3 procent. Deutsche Bank zag reden het koersdoel te verhogen van 31 naar 32 euro. Koploper was evenwel verzekeraar NN met een winst van 7,4 procent, ook na cijfers. De verzekeraar verraste de markt met een dividendverhoging en een uitbreiding van het inkoopprogramma van eigen aandelen. "Eindelijk pakt NN de kapitaalteruggave aan aandeelhouders goed aan", oordeelde ING. Sectorgenoot ASR Nederland was na cijfers juist een grote daler met 2,5 procent koersverlies. In deze cijferrapportage zag ING weinig verrassingen. In de Midkap kregen de cijfers van Fugro applaus van beleggers. Het aandeel van de maritieme dienstverlener klom 8,2 procent. Degroof Petercam verhoogde het koersdoel van 23 naar 25 euro. Allfunds won na cijfers 6,6 procent. Ook cijfers van SBM Offshore konden op applaus rekenen. Het aandeel won 1,6 procent nadat het de omzetverwachting overtrof. Air France-KLM daalde daarentegen 7,8 procent na cijfers. Deutsche Bank sprak van een matig jaareinde voor de luchtvaartmaatschappij. In de AScX wonnen PostNL en Azerion tot 5 procent. De cijfers van CM.com werden slecht ontvangen. Het aandeel daalde met 5,4 procent. Bron: ABM Financial News

