S&P 500 nadert 5.000 punten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn donderdag met nieuwe records gesloten, dankzij koersexplosies van Disney en ARM, na wat terughoudendheid eerder op de dag.

De S&P 500 steeg uiteindelijk 0,1 procent op 4.997,91 punten, de Dow Jones index steeg ook 0,1 procent op 38.726,33 punten en de Nasdaq steeg 0,2 procent op 15.793,71 punten.

"De overtuiging dat de Amerikaanse economie zacht - of misschien wel helemaal niet – landt, in combinatie met vooral meevallende kwartaalcijfers, geeft beleggers vertrouwen", zei Simon Wiersma van ING.

"Aan het begin van het cijferseizoen woog een reeks slechte rapporten van Amerikaanse banken op de winstgroei, maar nu de 10 andere sectoren voor het grootste deel hun winsten hebben gerapporteerd, is het beeld opgeklaard", volgens analisten van XTB.

"Het kwartaalcijferseizoen [in de VS] is inmiddels ruim over de helft en we kunnen spreken van een sterk kwartaal. Daarvan heeft ongeveer 70 procent beter dan verwachte winstcijfers laten zien, terwijl ongeveer 65 procent een hoger dan voorspelde omzet liet zien. Dat laat ook zien dat bedrijven vooral de marges goed op peil weten te houden", vulde beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx aan.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten afgelopen week is afgenomen. Het aantal steunaanvragen daalde met 9.000 tot 218.000. De verwachting van economen lag op 220.000 nieuwe aanvragen.

De groothandelsvoorraden in de VS stegen in december met 0,4 procent, conform de verwachting.

De euro/dollar handelde donderdagavond op 1,0778. De olieprijzen zijn donderdag flink gestegen. Bij een settlement van 76,22 dollar werd een vat West Texas Intermediate ruim 3 procent duurder. Brent kostte bijna 82 dollar bij een stijging van eveneens 3 procent.

Er blijft bezorgdheid bestaan over de situatie in het Midden-Oosten, volgens ActivTrades. Volgens de laatste ontwikkelingen in Gaza zou Israël een wapenstilstand afwijzen.

Bedrijfsnieuws

De Amerikaanse notering van ARM Holdings steeg donderdag liefst 48 procent. De omzet steeg afgelopen kwartaal naar 824 miljoen dollar, wat ruim boven de outlook van 720 tot 800 miljoen dollar was. Voor het lopende kwartaal rekent ARM op een verdere omzetgroei naar 850 tot 900 miljoen dollar. Daarmee werd de jaaroutlook ook naar boven bijgesteld.

Disney had afgelopen kwartaal een stabiel aantal abonnees voor Disney+ en het operationele verlies van de divisie die rechtstreeks aan consumenten verkoopt nam af. De aangepaste winst bedroeg 1,22 dollar per aandeel. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op 0,99 dollar per aandeel. Het aandeel steeg 11,5 procent.

PayPal rekent voor 2024 op een aangepaste winst die ongeveer gelijk is aan de 5,10 dollar per aandeel in 2023. Analisten hadden gerekend op een stijging tot 5,51 dollar. Het aandeel verloor ruim 11 procent.

Philip Morris heeft in het vierde kwartaal minder winst geboekt dan verwacht en zag het aantal verkochte sigaretten dalen, maar het tabaksbedrijf rekent voor het nieuwe jaar nog op een stevige volumegroei van elektronische sigaretten, ondanks het Europese verbod op toegevoegde smaakjes. De outlook kwam onder de marktverwachting uit. Het aandeel daalde ruim 2,5 procent.

Harley-Davidson heeft in het vierde kwartaal de resultaten fors onder druk zien staan. Voor heel 2024 mikt de fabrikant van motorfietsen op een omzetdaling van 0 tot 9 procent. De operationele marge zal ook lager uitkomen dan in 2023. Het aandeel steeg, na een eerdere daling, uiteindelijk toch een procent.

ConocoPhillips heeft in het vierde kwartaal minder winst geboekt, maar wist de verwachtingen wel te verslaan, bleek donderdag uit de cijfers van de Amerikaanse oliereus. Het aandeel steeg circa anderhalf procent.